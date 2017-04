Une bourse d’aide à l’excellence pour Samuel Camirand

Le maire de la Ville de Chambly, Me Denis Lavoie, a remis une bourse d’aide à l’excellence de 250 $ à Samuel Camirand, afin de l’encourager à participer au Championnat du Monde de course en Joëlette à l’Île d’Oléron en France, le 27 mai prochain.

À propos de la Joëlette et du Championnat du Monde

La Joëlette est un fauteuil roulant « tout terrain », permettant à quatre coureurs et une personne à mobilité réduite de faire équipe dans une course de 12 km. Quelque 500 participants, dont une centaine d’équipes européennes, prendront part à ce défi sportif convivial à caractère inclusif.

Les bourses d’aide à l’excellence sont remises à des jeunes citoyens de Chambly, dont les performances exceptionnelles sont une source d’inspiration pour le reste de la collectivité. Ceux-ci peuvent être issus de divers secteurs, tels que le sport, l’éducation, la culture, le communautaire, les affaires, etc. Les individus, les équipes, les groupes ou les organismes peuvent déposer leurs candidatures.