Délai moyen de plus d’un an pour les cas jugés urgents

Un patient orphelin de la Montérégie dont le cas est jugé urgent attend en moyenne plus d’un an avant d’avoir accès à un médecin de famille selon des données du ministère de la Santé obtenues par la Coalition Avenir Québec en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Le député de Chambly Jean-François Roberge dénonce une situation «inacceptable, voire carrément inhumaine», résultat, selon lui, «de 15 années d’échecs libéraux lamentables en Santé».



Les chiffres dévoilés par son collègue François Paradis, porte-parole de sa formation politique en matière de Santé, sont particulièrement accablants : un citoyen de la région dont le cas est jugé urgent par le ministère attendra en moyenne 407 jours avant de recevoir l’appel d’un médecin de famille pour une prise en charge, délai qui peut même s’étendre à 7 ans et demi dans le pire des cas. Ce délai est largement supérieur à la cible de 30 à 90 jours fixée par le ministre de la Santé Gaétan Barrette.



Selon le député, la situation est particulièrement criante dans la région du Bassin de Chambly. «Avec le changement d’équipe à la Clinique Fort Chambly il y a quelques années, la circonscription a été particulièrement touchée par cette problématique. La situation s’est améliorée depuis, mais plusieurs citoyens continuent d’attendre désespérément l’appel d’un médecin de famille. Il ne se passe pas un mois sans qu’un citoyen de Chambly, Richelieu, Saint-Mathias ou Carignan nous contacte à ce sujet».



«J’ai moi-même transmis au ministre de la santé une lettre d’un citoyen de plus de 80 ans qui craignait de mourir avant d’avoir un médecin de famille», s’indigne le député. Un cas jugé urgent par le ministère, ça requiert un suivi serré et des soins sur une base régulière!» Monsieur Roberge se dit d’autant plus outré par la situation qu’elle frappe au premier chef les personnes aînées. Il invite d’ailleurs toute personne en attente d’un médecin de famille à transmettre ses coordonnées à son collègue François Paradis via le site web www.jeveuxunmedecin.com. Celui-ci les transmettra directement au ministre Gaétan Barrette par la suite.