Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec : Cinq citoyens de Chambly honorés

Dans le cadre de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés, la Ville de Chambly a déposé les candidatures de quatre citoyens engagés dans la communauté, soit celles de MM. Jean-Guy Chabot, Yves Labarre, Michel G. Tremblay et Claude Wilson. Ils ont tous reçu leur médaille par l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, lors d’une cérémonie protocolaire qui avait lieu le 2 avril dernier à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le citoyen de Chambly et vétéran de la Seconde Guerre mondiale, monsieur Louis Hudon, a également reçu une médaille à cette occasion. Le maire de Chambly, Me Denis Lavoie, était présent pour les féliciter et les remercier de leur dévouement.

À propos de monsieur Jean-Guy Chabot

Bénévole pour la Caisse populaire Desjardins du Bassin-de-Chambly depuis 30 ans, dont les 18 dernières années à titre de président du conseil d’administration, Jean-Guy Chabot est un homme engagé dans sa communauté. Sa contribution a permis la réalisation de nombreux projets consacrés à semer le bonheur dans la vie de ses concitoyens.

À propos de monsieur Yves Labarre

Après avoir servi son pays dans les Forces armées canadiennes pendant 29 ans, monsieur Yves Labarre a poursuivi, par différentes actions, son engagement bénévole auprès des vétérans et des citoyens de Chambly. Même retraité, il continue de s’impliquer dans la communauté parce qu’il croit sincèrement que c’est son devoir de contribuer au bien-être des autres et d’aider les plus démunis.

À propos de monsieur Michel G. Tremblay

Issu d’une famille impliquée auprès des plus démunis, Michel G. Tremblay continue toujours de perpétuer ce qu’il a appris, qu’il était plus enrichissant de donner que de recevoir. Impliqué dans différents organismes communautaires, il se dévoue pour améliorer le sort de ses concitoyens tout en consacrant du temps pour assurer la pérennité du patrimoine historique et culturel de Chambly.

À propos de monsieur Claude Wilson

Très sensible au sort des gens qui n’ont pas toujours eu beaucoup de chance dans la vie, monsieur Claude Wilson a décidé de s’impliquer dans son milieu par le biais de différents organismes communautaires. Toujours actif à titre de président de la Fabrique de sa paroisse, il est une inspiration pour tous les bénévoles engagés auprès des plus démunis.



À propos de monsieur Louis Hudon

Monsieur Hudon est à l’origine de nombreuses activités au sein du club FADOQ du Bassin-de-Chambly. Il a été un joueur de premier plan dans le processus d’achat, de rénovation et d’adaptation d’un lieu de rencontre, qui est devenu le Centre des aînés. Aujourd’hui, âgé de 92 ans, il est aidant naturel auprès de sa conjointe.

Le maire de Chambly souligne l’engagement de ces cinq personnalités dans la population : « Les actions et les gestes d’entraide posés par ces citoyens ont des répercussions positives sur l’ensemble de la communauté. Chacun à leur façon, ils contribuent à l’amélioration de la qualité de vie du reste de la collectivité. Cette médaille symbolise toute la reconnaissance et la gratitude que nous avons envers eux », soulignait monsieur Lavoie.