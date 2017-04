Quelles sont les différences entre un ergothérapeute et un orthophoniste ?

L’ergothérapeute examine, peu importe l’âge, les retentissements physiques, psychiques, mentaux et cognitifs suite à un accident, d'une maladie ou de l’avancée en âge. Il se penche également sur l'interaction avec les facteurs environnementaux et personnels qui influencent la capacité de participation sociale d’un individu. Tandis qu’un orthophoniste est un spécialiste qui évalue et traite les troubles de la parole et du langage chez les adultes et les enfants.

Un peu plus sur les orthophonistes

Qu'on l’appelle orthophoniste, logopède, ou encore phoniatre, ses compétences ainsi que ses conditions de travail sont semblables. Un orthophoniste établit dans le cadre de la prescription médicale, un bilan d'orthophonie qui comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins. Par la suite, les résultats du bilan sont communiqués au médecin prescripteur. L’orthophonie est une profession à titre réservé et à activités réservées. Vous devez donc être membre de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec pour avoir le droit d'utiliser ce titre et d'exercer les activités réservées.

L'ergothérapie

D’un autre côté, la profession d'ergothérapeute nécessite une formation universitaire en ergothérapie. Les personnes ayant reçu leur diplôme hors du Québec doivent demander à l’Ordre de statuer sur l’équivalence de leur formation avant d’obtenir leur permis. Au cours de leurs traitements, ces spécialistes sont habilités à accomplir certains bilans et traitements spécifiques, le cas échéant, au domicile des patients, sur prescription médicale. Les ergothérapeutes peuvent faire des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, fonctionnels, d'autonomie ou des évaluations de difficultés relationnelles. Ils peuvent aussi jouer un grand rôle dans la mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d'une fonction permettant d'accomplir certaines tâches.

Un ergothérapeute peut vous aider psychologiquement

Le métier d’ergothérapeute a pour but d'atténuer ou d'éliminer les obstacles et de rétablir une adéquation entre la personne et son environnement, avec un souci d’efficience maximale. L’ergothérapie peut aussi permettre de prévenir une situation de handicap ou d’en réduire les effets. Ce spécialiste participe aux actions de promotion de la santé, de prévention ou de formation concernant les populations à risque de perte d’indépendance ou d'autonomie et participe de ce fait à la politique de santé publique.

Maintenant que vous connaissez bien la différence entre un ergothérapeute et un orthophoniste, vous savez quand faire appel à un ergothérapeute pour agir sur le développement et l’amélioration des capacités physiques ou à un orthophoniste si vous avez des troubles de la parole.