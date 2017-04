Les différents types de garde-corps extérieur sur un chantier

Sur un chantier, il est primordial de penser à protéger les travailleurs et les passagers qui peuvent se trouver en dessous par exemple. C’est pourquoi il est important d’installer un garde-corps extérieur pour un périmètre de sécurité efficace. Des entreprises ont pensé à créer et commercialiser des concepts de protection bien particuliers, spécialement élaborés pour les chantiers. Il existe plusieurs modèles du genre dans le commerce. Allons voir d’un peu plus près les différents types de gardes corps extérieurs.

Pince dalle réversible

Caractéristiques

Assure la sécurité des personnes sur dalle et balcon en construction

Fixation sur dalle ou acrotère

Capacité de serrage de 0 à 450 mm

Élément grillagé - Provichute

Caractéristiques

Élément grillagé de 2 m avec plinthes

Protège contre les chutes lors de la réalisation de travaux en hauteur.

S’installe rapidement sur des ancrages adaptés aux chantiers

Se fixe sur n’importe quel support

Conforme aux dernières réglementations,

Légèreté

Système de protection grimpante pour travaux de maçonnerie - Mac Bloqueur

C’est un système de protection grimpante pour sécuriser la vie des ouvriers lors d’une construction en matériaux creux.

Caractéristiques

Protection grimpante autoporteuse

Tient seule sur la dalle

S’adapte à toutes les hauteurs sous plafond

Structure ergonomique

Sécurise, à partir du niveau inférieur, le coffrage et le coulage de la dalle supérieure.

Les consoles extérieures sont chevillées dans le béton

Bâche de protection : multi-usage.

Capacités

Bâche de protection de longue durée et de haute qualité.

Souple et facile à manipuler

Dotée d’une corde polypropylène

Œillets en aluminium tous les 100 cm



Ligne de vie verticale

La ligne de vie verticale est un système de sécurité antichute souple, permettant une circulation sans se décrocher sur les structures verticales les plus variées (échelles, éoliennes, pylônes…).

Capacités

Facilité d'installation

Témoin de chute à l'entrée du système

Absorbeur d'énergie intégré

Fixation supplémentaire incluse

Fixation universelle

Si vous êtes patrons d’une entreprise de BTP et que vous devez faire travailler régulièrement des employés sur des chantiers ; optez pour un garde-corps extérieur pour protéger vos employés et vous-même ! En effet, cela vous évitera de payer des dommages et intérêts en cas d’éventuelles victimes sur votre chantier et de vous retrouver devant la justice dans un cas plus grave.