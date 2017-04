Les éléments que va vérifier votre optométriste lors d’un examen de la vue

Lorsque votre vue baisse, la meilleure solution est de vous rendre chez un optométriste. Vous devez également aller chez un optométriste lorsque vous avez un examen de la vue à passer. Une consultation chez un spécialiste lui permettra de vérifier plusieurs éléments pour déterminer votre état de santé.

Examen de la vue : fréquence et objectifs

Cet examen est recommandé pour toutes les personnes âgées de 18 à 65 ans. Il faut le faire en moyenne tous les deux ans. En plus, un examen de la vue peut être nécessaire dans les situations où vous avez un problème immédiat avec votre vision.

Faire cet examen régulièrement permet de détecter de manière précoce, les risques de maladies de la vue que vous pourriez contracter. Un dépistage d’une maladie de la vue vous permet de la traiter rapidement et de conserver une bonne vision. Il est donc vital de ne pas négliger vos rendez-vous avec l’optométriste.

Examen de la vue : que vérifie-t-on ?

Au cours de votre visite chez votre optométriste, ce dernier vérifiera toujours l’état de vos lunettes si vous en portez. De plus, votre optométriste vérifiera :

La puissance de chacun de vos yeux. Il effectue cette vérification grâce à un outil appelé autoréfractomètre électronique.



Votre acuité visuelle.

Il procédera aussi à un examen de chaque œil avec à un ophtalmoscope. Et il testera également votre vision de loin ou de près. Des tests et des analyses comme un examen au biomicroscope peuvent être nécessaires. C’est un examen qui a pour but détecter des traces de cataracte au niveau de vos yeux.

Ces tests et examens servent à dépister les maladies oculaires pour les traiter rapidement. Beaucoup d’affections qui touchent la vue peuvent être latentes des années avant de se déclencher. Leur progression est lente et les symptômes ne sont pas apparents.

Donc un examen chez l’optométriste vous aide à savoir si vous contractez une maladie visuelle ou pas. Si c’est le cas, une ordonnance vous permettra de corriger le problème dès le début. Les éléments vérifiés permettent également au spécialiste de savoir si les traitements ophtalmologiques que vous suiviez sont efficaces. Et de le modifier si nécessaire. Il est donc très important de faire faire un examen de la vue par un optométriste pour votre acuité visuelle, votre réfraction de l’œil et la santé de vos yeux.