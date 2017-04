Syndrome du tunnel carpien et compression du nerf cubital : quelles différences ?

La main est la partie de l’anatomie la plus importante, car c’est celle que l’on sollicite le plus au quotidien. Que ce soit pour manger, pour saluer quelqu’un, pour travailler ou ramasser quelque chose, nos mains sont en constant mouvement. C’est pour cela qu’il faut toujours les protéger. Mais qu’en est-il des maladies de la main ? Il y a deux maladies qui gâchent la vie des patients, il s’agit du Syndrome du tunnel carpien et compression du nerf cubital. Il existe des remèdes qu’il faut cependant connaitre.



Le Syndrome du Canal Carpien

Définition encyclopédique :

« Le syndrome du canal carpien est une affection faisant partie des neuropathies (maladies du tissu nerveux), correspondant à une compression d'un nerf du bras (le nerf médian) au niveau du canal carpien situé dans le poignet, et délimité par les os du carpe. »

Quels sont les symptômes ?

Fourmillements des doigts

Réveil la nuit

Diminution de la sensibilité,

Atrophie de certains muscles du pouce

Faiblesse de la main.

Traitement

Le poignet est immobilisé sur une attelle

Injection d’une solution anti-inflammatoire dans le canal carpien

L’intervention chirurgicale est conseillée si :

le STC ne répond pas ou ne répond plus au traitement conservateur.

Il en est de même si les plaintes du patient

l’examen clinique confirme la présence d’une compression sévère.

Pour un meilleur résultat, vous pouvez opter pour la décompression endoscopique pour un soulagement immédiat de vos symptômes. La décompression endoscopique utilisant le système Smart Release représente la méthode la plus performante et rapide pour traiter le syndrome du tunnel carpien. Cette méthode se pratique assez rapidement sous anesthésie locale.

Il s’agit juste d’une petite incision au poignet pour permettre à l’appareil Smart Release d’entrer et d’agir sur le ligament qui cause la compression nerveuse.

Compression du nerf cubital

Définition encyclopédique

« Le syndrome cubital est la compression du nerf cubital au coude. C'est le deuxième syndrome canalaire, qui est le résultat d'une atteinte d'un nerf qui passe dans un espace osseux ayant la forme d'un canal. »

Symptômes

Fourmillements dans l’auriculaire

Diminution de la sensibilité de ce doigt.

Perte de force de la main associée

Aspect atrophique (amaigri).

Comment peut-on le traiter?

Mise au repos du nerf sans appui du coude

Prise d’anti-inflammatoires

Intervention chirurgicale pour les cas extrêmes

Les mains sont une nécessité primordiale pour nos gestes du quotidien, il faut donc les bichonner et y prêter attention. Si vous constatez la moindre anomalie les concernant, il faut prendre rendez-vous avec votre médecin généraliste pour passer des examens, établir un pronostic et faire les soins adéquats si nécessaire.