Quelles que soient sa taille et son activité, toute entreprise est tenue de souscrire des assurances pour se prémunir contre différents risques. Aussi, quelles sont les assurances obligatoires pour les entreprises ?

L’assurance responsabilité civile générale

La première assurance obligatoire pour toutes les entreprises est l’assurance responsabilité civile. Celle-ci protège la société lorsqu’elle est responsable civilement de dommages corporels ou matériels.

Cette assurance multirisque de base vaut lorsque les dommages sont engendrés par un produit de l’entreprise, suite à un accident dans ses locaux ou chez son client (mais toujours en lien avec son exploitation). Elle finance aussi les préjudices personnels ou imputables à la publicité, ainsi que les frais médicaux.

Le mieux est de faire appel à un courtier qui comprend et évalue votre réalité d’affaires et vous propose la meilleure assurance responsabilité civile.

L’assurance responsabilité civile professionnelle

En pratique, la responsabilité civile professionnelle est obligatoire pour toute personne, entreprise ou association exerçant des activités de services professionnels contre rémunération. Aussi appelée « assurance erreurs et omissions », cette assurance couvre notamment les risques liés à des ruptures de contrat, défauts de conception, retards de livraison, conseils inexacts, erreurs typographiques et évaluations incorrectes.

D’abord dédiée aux avocats, ingénieurs et médecins, cette assurance s’est largement étendue à d’autres métiers (voyage, immobilier, conseiller en placement, comptable, etc.). Il existe d’ailleurs une liste officielle des professions admissibles à l’assurance responsabilité civile professionnelle.

L’assurance pour entreprise à domicile

Si vous exploitez votre entreprise chez vous, il est possible que votre assurance habitation classique ne soit pas suffisante. Notamment pour recevoir des collaborateurs ou des clients à domicile, vous devez bénéficier d’une assurance pour entreprise à domicile, qui complète l’assurance habitation simple. Elle couvrira aussi tout le matériel professionnel présent chez vous et en dehors, et vous protègera en cas de pertes d’exploitation liées à un sinistre.

Bien sûr, gardez en tête que si vous vendez des services professionnels, la responsabilité civile professionnelle est alors obligatoire.

L’assurance automobile commerciale

Dès lors que l’entreprise possède des véhicules, elle est tenue de souscrire une assurance automobile commerciale. Qu’elle ne dispose que d’une voiture utilitaire ou de toute une flotte de camions, elle doit opter pour une assurance adéquate.

D’autres assurances automobiles commerciales spéciales existent aussi pour les garages et pour les entreprises assurant des transports de personnes.

Conclusion

Toute entreprise doit donc souscrire les assurances adéquates, selon son activité et ses biens. D’autres assurances spéciales peuvent aussi s’ajouter, au besoin.