Les critères à utiliser pour comparer l'offre de services des fournisseurs internet

Entre les différentes technologies haut ou très haut débit, plusieurs fournisseurs internet proposent de nombreux abonnements. Cela devient difficile de s'y retrouver et de déterminer l'offre ADSL la plus adaptée à notre utilisation ! Pour vous aider à faire votre choix dans la jungle des tarifs, cet article vous donne plus de détails sur les critères pour faire un bon choix lors de votre choix de fournisseur Internet disponible.

Toujours choisir en fonction de votre utilisation

Le débit Internet dont vous aurez besoin dépend évidemment du nombre de personnes qui utiliseront la même connexion. Cependant, vous devez aussi considérer les services dont vous souhaitez pouvoir bénéficier par exemple la réception de fax, la téléphonie, entre autres… Si vous être un travailleur freelance, vous devez bien entendu prendre un débit assez élevé afin de pouvoir travailler sans aucun problème.

Débit garanti ou non garanti ?

Lorsque vous optez pour un débit garanti, cela signifie que votre opérateur assure un débit constant de votre accès Internet en toute circonstance. Dans le cas où vous devez travailler de chez vous, une connexion ADSL et le SDSL à débit garanti sont conseillés. À l'inverse, l'ADSL non garanti peut s'avérer suffisant si son utilisation reste occasionnelle. De plus, vous devez aussi considérer le meilleur service rapport qualité/prix pour un fournisseur internet au Québec.

Entre le Débit asymétrique ou symétrique

Les offres ADSL existent en débits descendants supérieurs à ceux qui sont ascendants, d'où le terme asymétrique. Ce type de connexion n'est pas tout le temps suffisant pour tous types d'activités. La SDSL permet de bénéficier d'un accès Internet haut débit dédié plus ou moins aux professionnels. Le débit symétrique veut dire que le débit montant est aussi élevé que le débit descendant et que le temps de latence, le ping, est très court. Un détail qui peut s’avérer essentiel pour les passionnés de jeux en ligne !

Choisir la box professionnelle ou le modem ?

La plupart des fournisseurs d’accès Internet pour entreprise proposent désormais des box professionnelles. Ces derniers sont destinés aux entrepreneurs, tenant compte des besoins des petites structures et combinant Internet en même temps que téléphonie. Le modem routeur permet aux plus grandes entreprises de mettre en place leur propre réseau afin qu’ils puissent se connecter à Internet via une ligne ADSL, SDSL ou via la fibre optique.

Vous pouvez dès aujourd'hui bien comparer les différentes offres de services des fournisseurs Internet, car vous avez tous les détails nécessaires pour faire un choix selon vos besoins. Mieux encore, vous savez que lors de votre prochaine souscription Internet, vous n’aurez plus jamais besoin d’excuse pour justifier les latences de votre connexion !