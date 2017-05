Bibliothèque municipale de Chambly : Vente de livres usagés le 13 mai

La Bibliothèque municipale de Chambly invite la population à prendre part à sa vente de livres usagés, le samedi 13 mai, de 10 h à 14 h, à la place de la Seigneurie, située à l’angle de l’avenue Bourgogne et de la rue Maurice.

À cette occasion, une quantité extraordinaire de livres sera offerte à prix dérisoire : dictionnaires et encyclopédies complets à 5 $, livres français et livres pour enfants à 0,50 $, manuels scolaires et livres anglais à 0,25 $ et magazines à 0,05 $. Une occasion à ne pas manquer !

Les profits de la vente seront versés au Centre communautaire l’Entraide Plus, un organisme à but non lucratif de Chambly qui répond aux besoins de la communauté vieillissante, afin de briser l’isolement.

En cas de pluie : École secondaire de Chambly, 535, boulevard Brassard.

Information : 450 658-2711 ou www.ville.chambly.qc.ca