Le maire, Me Denis Lavoie, était heureux d’annoncer ce matin que la Ville de Chambly offre un défibrillateur au Centre des aînés, afin d’assurer la sécurité des gens qui fréquentent cet endroit.



L’appareil, d’une valeur de 2103 $ incluant les taxes, est installé sur le mur du fond à gauche de la scène. Il est donc visible et facilement accessible. Il permet de prodiguer rapidement les premiers soins en cas d’arrêt cardio-respiratoire en rétablissant le rythme cardiaque normal. L’utilisation d’un défibrillateur augmente les chances de survie d’une personne subissant un malaise, si la manœuvre est faite à temps. En cas de besoin, toute personne présente sur les lieux peut utiliser cet instrument en suivant simplement les instructions écrites ou dictées à haute voix par l’appareil.



Le Club FADOQ du Bassin de Chambly compte quelque 1400 membres âgés entre 50 et 97 ans, dont 700 fréquentent régulièrement le Centre des aînés de Chambly pour participer aux nombreuses activités. D’ailleurs, une vingtaine de personnes apprendront prochainement le fonctionnement de l’appareil, assurant qu’il y ait un répondant sur place presqu’en tout temps, en cas de besoin.



« Avoir un défibrillateur, dans un endroit public hautement fréquenté, tel que le Centre des aînés, constitue un outil essentiel à avoir pour intervenir rapidement et adéquatement dans une situation d’urgence et permettant d’éviter le pire, puisque chaque minute compte. Nous sommes toujours proches de nos citoyens pour répondre à leurs besoins » précise le maire de Chambly, Me Denis Lavoie.



Rappelons que la Ville de Chambly a amorcé il y a quelques années l’acquisition de défibrillateurs, afin d’améliorer la sécurité sur les lieux de pratique d’activités. On retrouve actuellement un appareil au garage municipal, au Centre sportif Robert-Lebel, au Centre nautique Gervais-Désourdy, aux terrains de pétanque du parc de la Commune et à l’arrière de l’église Saint-Joseph, ainsi qu’au Centre aquatique de Chambly.