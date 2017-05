Un don de la Société généalogique canadienne-française

La Société généalogique canadienne-française (SGCF) remettait à la Ville de Chambly, le 9 mai dernier, une importante collection comprenant près de 300 volumes sur l’origine des familles du Québec, lesquels seront conservés au futur Pôle du savoir, d’histoire et de la culture. Le plus vieux document date de septembre 1943 et le plus récent de 2017.

Il s’agit d’un don provenant de la collection personnelle de monsieur Pierre Benoit, généalogiste et médaillé d’honneur de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Le banque de données généalogiques et le dévouement de monsieur Benoit est reconnu tant au Québec qu’à travers le Canada. Sa méthode de travail est un exemple à suivre pour les nombreux chercheurs.

La SGCF est un organisme sans but lucratif qui a pour mission la promotion des sciences généalogiques. Elle administre la Maison de la Généalogie, le plus important centre de recherches concernant l'histoire et la généalogie des Canadiens français d'Amérique du Nord.