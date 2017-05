Distribution d’arbres gratuits le 27 mai!

Le député de Chambly Jean-François Roberge est heureux d’inviter ses concitoyens à la distribution d’arbres gratuits qu’il organise le samedi 27 mai prochain, de 10h00 à 13h00, devant son bureau de circonscription (2028 avenue Bourgogne, Chambly). «Mai, c’est le mois de l’arbre et des forêts. J’invite tous mes concitoyens à poser pour l’occasion un geste concret pour notre environnement. Venez chercher votre - ou vos! - arbre(s). Il nous fera plaisir de vous accueillir, et les experts du COVABAR et de la Société d’horticulture de Chambly seront sur place pour vous conseiller. Ensemble, faisons la différence, un arbre à la fois!»



Plus de 1000 arbres seront distribués aux citoyens de la région pour l’occasion. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’événement Facebook (https://www.facebook.com/events/525160797872199/) . Les essences d’arbres y seront dévoilées sous peu. Vous pouvez également contacter l’équipe du député par téléphone, en composant le (450) 658-5452.