Parents-Secours Chambly : Les citoyens invités à joindre leur réseau

La Ville de Chambly est fière d’offrir son soutien à l’organisme Parents-Secours Chambly et invite les citoyens à joindre leur réseau, à titre de maison refuge.

Cet organisme à but non lucratif a pour mission d’assurer la sécurité et la protection des enfants et des aînés, en offrant un réseau de foyers-refuges sécuritaires. Une affiche-fenêtre rouge et blanche, ayant pour symbole une femme tenant un enfant par la main, est installée en évidence dans la fenêtre avant du foyer-refuge. Elle indique ainsi à l’enfant ou à l’aîné qu’il s’agit d’un endroit sécuritaire advenant qu’il soit perdu, malade, blessé, poursuivi ou agressé.

Une clinique d’identification des enfants avait lieu le 11 mai dernier, à l’école prématernelle Les Apprentis Écoliers, afin de permettre à la Régie intermunicipale de police Richelieu – St-Laurent de créer des carnets d’identification, un outil de recherche essentiel dans l’éventualité où un enfant serait porté disparu. Le maire de Chambly, Me Denis Lavoie, était présent pour soutenir l’organisme et encourager les familles à s’inscrire.

Pour plus d’information sur l’organisme ou pour vous inscrire à titre de maison-refuge, visitez le site www.parentssecours.ca ou leur page Facebook.