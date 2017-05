Des étudiants du CALM visitent la mairie de Chambly

Un groupe d’étudiants du Comité d’alphabétisation local de Marieville (CALM) – Point de service Chambly était de passage à la mairie le 15 mai dernier, afin de rencontrer le maire Denis Lavoie et apprendre le fonctionnement de la politique municipal. Monsieur Lavoie était heureux de s’adresser à eux et de répondre à leurs questions.

Le CALM est organisme à but non lucratif offrant un service en alphabétisation aux apprenants de 16 ans et plus. Il offre entre autres l’apprentissage de la langue française aux allophones désirant améliorer leurs compétences en français, un soutien dans la préparation des tests d’équivalence, des cours privés et semi-privés par des professionnels pour l’aide aux études à tous les niveaux, de l’élémentaire au secondaire, des consultations en psychopédagogie et accompagne les individus et les groupes tant au niveau scolaire que social.

Les citoyens de Chambly peuvent s’inscrire aux activités du CALM, qui possède un point de service à Chambly. Pour plus d’information, communiquez avec l’organisme au 450 460-5433.