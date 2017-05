article commandité

Si votre maison actuelle ne vous convient plus, deux possibilités s’offrent à vous : la rénover pour lui donner un coup de neuf ou la vendre pour en acheter une autre. Mais entre rénover ou vendre sa maison : comment se décider ?

Quels sont vos besoins ?

Avant de décider si vous allez vendre votre maison ou simplement la rénover, il faut d’abord identifier vos besoins : nombre de pièces, superficie, jardin, emplacement, infrastructures à proximité, etc.

Dans certains cas, quelques rénovations pourront suffire pour satisfaire vos besoins (ajout d’une pièce, modification des cloisons, construction d’une terrasse, etc.). Mais si votre maison ne convient plus à votre style de vie, mieux vaut la vendre.

Option 1 : rénover

L’avantage de la rénovation est que vous n’avez pas besoin de déménager, de gérer la paperasse associée, de changer d’environnement, etc.

Mais si vous décidez de rénover votre maison, sachez que la facture augmente rapidement. Il vous faut donc calculer le coût total des travaux, incluant les matériaux et la main d’œuvre. Comptez aussi une marge raisonnable pour les imprévus (il y en a toujours !). Afin d’obtenir des devis détaillés, contactez différents experts en rénovation. Notamment pour agrandir une seule ou plusieurs pièces de la maison, confiez votre projet à un entrepreneur spécialisé.

Tenez également compte des délais de réalisation, sachant que certains travaux de grande ampleur vous obligeront peut-être à loger ailleurs pendant quelque temps.

Option 2 : vendre

Ici encore, vous devez évaluer les coûts associés à la vente de votre maison. Cela comprend notamment les frais de l’agent immobilier qui gèrera la vente, les coûts de déménagement, les frais de raccordement de votre future habitation (énergie, télécommunications) et les droits de mutation (taxe de bienvenue).

Vous devez aussi considérer la différence de prix entre la vente de votre maison et l’achat de votre nouvelle demeure.

Enfin, avant de vendre votre maison, renseignez-vous bien sur la situation du marché immobilier dans la zone où vous résidez (pourrez-vous vendre votre bien rapidement et à bon prix ?) et dans celle où vous souhaitez déménager (trouverez-vous une nouvelle maison à des conditions avantageuses ?).

Conclusion

Vendre ou rénover sa maison présente donc des avantages et des inconvénients. Cependant, sachez qu’une maison récemment rénovée aura plus de valeur et pourra donc être vendue plus chère par la suite.