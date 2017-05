Les bienfaits du yoga pour votre bien-être général

article commandité

Le yoga, cette pratique orientale très en vogue depuis plusieurs décennies est une philosophie avant d’être une activité physique. Selon les différents textes sur le sujet, le yoga est un réunisseur des côtés physiques, psychiques et spirituels de l’homme. Il ne s’agit donc pas de prendre une posture assise et de marmonner dans une ambiance propice à la détente. Non, le yoga permet à la fois de cultiver son corps et son esprit. Mais quels sont donc, exactement, ces bienfaits attribués au yoga sur le bien-être en général d’une personne ?

Le yoga : un réducteur de stress et de fatigue

Les vertus liées à la détente sont un peu connues de tous. Toutefois, peu savent réellement en quoi la pratique du yoga peut amener à réduire le stress et la fatigue. Le yoga apprend à son pratiquant de contrôler son souffle de manière à fournir assez d’air et d’oxygène dans les poumons et dans le sang. Cet exercice réussi, la forme et la vitalité sont les principaux avantages qui en découlent directement. Le stress s’évapore naturellement pour laisser place au bien-être. Sinon, cette technique de relaxation par le souffle favorise également la concentration et améliore la qualité du sommeil. Le repos ainsi que la détente sont donc facilement accessibles grâce au yoga.

Un allié santé incontournable

La pratique du Yoga suscite le mouvement de tous les muscles grâce aux différentes postures adoptées ainsi que les enchaînements avancés. Ceux-ci accordent une plus grande souplesse au corps, et contribuent à revitaliser les organes internes. En effet, certaines positions agissent comme un massage en douceur sur les organes. L’ensemble du corps étant revitalisé, l’énergie circule mieux de la tête aux pieds. Ce qui procure à son tour un bien-être indescriptible très appréciable.

Pour éliminer les toxines

Grâce à ses différents exercices respiratoires, le yoga permet également d’améliorer la qualité de respiration de chaque pratiquant du yoga. Par le développement de la cage thoracique, le yoga aide à éliminer les toxines ainsi que les bactéries de l’organisme. La vitalité se ressent davantage et rend heureux. La circulation sanguine ainsi que les autres fonctions du corps en bénéficient également. Le corps devient alors plus léger, plus récepteur à des choses heureuses et apaisantes. Sur d’autres plans, le yoga dispose aussi d’autres exercices types plus orientés vers la concentration et la méditation. Pour en faire l’expérience, il serait peut-être intéressant de penser à faire un voyage consacré à une retraite de yoga à la source. Ce serait inoubliable et totalement bénéfique.