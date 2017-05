article commandité

Vous n’avez pas encore réservé vos vacances pour cet été 2017 ? Et si vos super vacances ne se déroulaient pas sous les tropiques, mais… à Montréal ? Sceptique ? Découvrez donc 5 bonnes raisons de rester à Montréal cet été !

Terra Karnaval

Terra Karnaval est le rendez-vous annuel qui réunit chaque année POP et ART. Le concept : rassembler la POPulation et les ARTistes dans un carnaval contemporain thématique.

Ce spectacle chaleureux et convivial met à l’honneur la population montréalaise et des artistes aussi bien locaux que nationaux et internationaux. Le tout dans des lieux urbains qui font office de scène. Participez donc à la parade !

375 MTL

Pour fêter son 375e anniversaire, Montréal accueille une multitude d’événements, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Tout au long de l’été, vous ne pourrez donc par vous ennuyer !

Seul, en famille ou avec des amis, profitez de spectacles thématiques de sons et lumières, d’expositions commémoratives, d’un festival de musique country ou encore de balades le long du fleuve Saint-Laurent !

Le mois de l’archéologie

Durant tout le mois d’août, Archéo-Québec célèbre le « mois de l’archéologie ». À cette occasion, plus de 50 lieux au Québec proposent des activités thématiques, pour vous faire découvrir les coulisses de l’archéologie.

Plus précisément à Montréal, faites donc un tour au musée de Lachine, qui proposera un amusant rallye-archéo et de nombreuses démonstrations. En complément, le Festival Présence autochtone / Terres en vue se déroulera aussi au cœur de la ville, avec toujours plus d’activités ludiques !

L’International des Feux Loto-Québec

Ce concours international d’art pyrotechnique a lieu tous les ans. Et pour les 375 ans de Montréal, la programmation des huit spectacles pyromusicaux de cette 33e édition sera encore plus éblouissante. Ne la manquez pas !

Pour profiter au mieux du spectacle, mieux vaut acheter des places dans La Ronde (sur l’île Sainte-Hélène) et réserver un hôtel en plein coeur de la place des Arts et de ses festivités.

Piknic Électronik

Pour finir, profitez du beau temps pour aller au Piknic Electronik organisé tous les dimanches dans le parc Jean-Drapeau. L’occasion d’écouter de la musique électronique tout en vous rafraîchissant avec d’autres fêtards !

Conclusion

Finalement, votre été à Montréal sera si chargé que vous n’aurez même pas besoin de sortir de la ville !