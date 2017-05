article commandité

De plus en plus d’adultes décident de porter un appareil dentaire afin de corriger l’alignement de leurs dents et obtenir un sourire harmonieux. Pour cela, il est conseillé de choisir le plus haut niveau de soins orthodontiques dans une clinique dentaire spécialisée. Mais avant de sauter le pas, découvrez les différents types d’appareils dentaires pour les adultes.

La gouttière invisible Invisalign

Véritable révolution dans l’orthodontie pour adultes, l’appareil dentaire évolutif Invisalign est totalement invisible à l’œil nu. Appelée « Aligner », cette coque transparente et amovible se fixe sur les dents, qu’elle recouvre complètement. Il ne faut la retirer que pendant les repas et le brossage de dents.

Très discrète et efficace pour la plupart des désalignements dentaires, elle redresse les dents progressivement. Pour cela, le patient porte une succession de coques ajustées, tout au long de son traitement.

L’appareil dentaire lingual

L’appareil lingual comporte des boîtiers métalliques, fixés sur les dents à l’aide d’un ciment spécial et maintenus entre eux par un fil en métal. Mais contrairement à l’appareil classique, les bagues sont placées sur la surface intérieure des dents. Cela rend donc le dispositif invisible de l’extérieur.

En revanche, l’appareil lingual nécessite davantage d’ajustements, qui allongent la durée et le coût du traitement. Souvent moins confortable que les autres, il est également plus difficile à nettoyer, car ses bagues sont moins accessibles.

Les boîtiers en céramique

Plus discrètes que les bagues en métal, les versions en céramique fonctionnent de la même façon et ont la même efficacité. Seule leur couleur ivoire les différencie, les rendant ainsi moins visibles. De ce fait, elles sont également plus coûteuses.

Comme les boîtiers métalliques, ceux en céramique sont collés sur la surface extérieure des dents et peuvent traiter tous les problèmes de dentition. Attention cependant, leur solidité est légèrement moindre.

Les bagues en métal

La solution la plus classique reste le port de boîtiers en métal traditionnels.

Cette option est certes beaucoup plus visible (et donc pas du goût de tous les adultes, plutôt en quête de discrétion). Mais elle reste la plus efficace, la plus abordable et la moins longue en cas de malformation dentaire.

Conclusion

Même si les traditionnels boîtiers métalliques restent le traitement le plus performant, les autres appareils dentaires pour adultes offrent des solutions beaucoup plus discrètes aux patients souhaitant réaligner leurs dents.