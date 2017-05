5 bonnes raisons d'utiliser des produits cosmétiques bio

article commandité

Les produits cosmétiques traditionnels nous exposent à différents problèmes de santé. La recherche commence à révéler que certains ingrédients dans les produits de beauté peuvent être liés au cancer et à la maladie d'Alzheimer, provoquant l'indignation chez de nombreux professionnels de santé et de bien-être. Heureusement, des alternatives aux produits de cosmétiques traditionnels sont disponibles pour lutter contre ces risques pour la santé. Voici les cinq raisons pour adopter les produits cosmétiques bio.

1. Pas de produits chimiques

Les cosmétiques bio ne contiennent pas de substances chimiques comme le parabène par exemple. Les produits de beauté conventionnels utilisent des ingrédients à base de pétrole et dépendent généralement d'une foule d'autres produits chimiques pour leur production. Ces composés sont généralement des substances sévères, comme le pétrole, l'aluminium et le plomb, qui nécessitent une exploitation minière extensive. Une grande partie de cela se fait dans certaines des régions les plus belles et les plus sensibles au monde, comme la forêt amazonienne, et des kilomètres de terre sont détruits.

2. Parfum naturel

Les arômes fabriqués par l'homme exposent le corps à un certain nombre d'effets toxiques, et certaines recherches les ont liés au cancer, aux troubles du système nerveux, aux allergies et aux anomalies congénitales . Non seulement les humains inhalent ces produits chimiques dans leurs poumons, mais ils exposent leur peau à ces composés toxiques.

3. Riche en nutriments

Le beurre de cacao est l'un des principaux hydratants naturels, offrant des acides gras essentiels pour une peau saine et jeune. Le maquillage organique, en particulier la base liquide, peut avoir du beurre de cacao ou de diverses huiles riches en éléments nutritifs pour donner un aspect plus lisse et plus jeune. Les extraits de thé blanc, les raisins, les abricots et les graines de grenade fournissent une protection antioxydante et peuvent inhiber la collagénose et l'élastase, deux enzymes qui dégradent l'intégrité et l'élasticité de la peau. Des cosmétiques bio de haute efficacité et fabriqués au Québec offrent tous ces avantages dans leur composition.

4. Protection contre le vieillissement prématuré

Le maquillage fait avec des minéraux naturels fournit généralement un certain niveau de protection solaire. La peau sur le visage est plus mince et plus sensible au vieillissement de la peau liée aux UV, de sorte que le choix d'un produit cosmétique organique riche en minéraux peut aider à soutenir une peau saine et jeune.

5. Doux sur votre peau

Une autre raison d’aimer les cosmétiques biologiques est qu'ils sont plus doux sur la peau. Ceci n’est qu’un condensé des autres raisons pour lesquelles vous devriez choisir des produits cosmétiques biologiques. Mais il est vrai qu’ils sont beaucoup moins agressifs sur la peau, et cela se ressent au toucher.

Avec tous ces éloges concernant les produits cosmétiques bio et tous les bienfaits qu’ils nous procurent, le monde devrait bientôt se tourner vers ce type de produits et oublier à jamais les produits nocifs pour la peau. En effet, pourquoi devriez-vous utiliser des produits chimiques sévères sur votre peau qui sont dangereux à la fois pour votre santé et notre terre ?