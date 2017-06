La Ville de Chambly remet 2 401 $ à L’Entraide Plus

Le maire de Chambly, Me Denis Lavoie, remettait un chèque de 2 401 $ à l’organisme communautaire L’Entraide Plus, dans le cadre de la vente de livres usagés qui se déroulait le 13 mai dernier à la place de la Seigneurie. Ce montant est issu est bénéfices amassés lors de cette activité.

Chaque année, la Ville de Chambly organise deux ventes de livres usagés, au printemps et à l’automne. Ces ventes permettent à la bibliothèque de se départir des livres élagués, de faire profiter un organisme communautaire de Chambly et d’offrir aux citoyens des livres à prix dérisoires.

À propos de L’Entraide Plus

Le centre communautaire L’Entraide Plus est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de contrer l’isolement et la solitude des personnes âgées de 50 ans et plus, autonomes, handicapées, malades ou en perte d’autonomie. Le centre se veut un endroit répondant aux besoins de la communauté vieillissante, par le biais d’un centre d’activités de jour.

L’Entraide Plus propose plusieurs services, dont : la préparation de plats congelés à emporter, le soutien aux aidants naturels, le soutien à la condition masculine et aux personnes vivant un deuil, des sorties de magasinage au centre commercial, un service de dîner avec le Resto-Entre et bien plus.