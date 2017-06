Ville de Chambly : grand partenaire de la 16e édition de Bières et Saveurs de Chambly

La Ville de Chambly est heureuse de s’associer à la 16e édition du festival Bières et Saveurs de Chambly, à titre de grand partenaire. L’événement prendra place au lieu historique national du Fort-Chambly, du 1er au 4 septembre 2017.

La Ville est fière de contribuer à la réussite de cet événement d’envergure qui fait rayonner Chambly partout au Québec, en accordant à l’organisme Concept B une subvention de 25 000 $, ainsi qu’un soutien technique, des équipements et accessoires d’une valeur 57 630 $, pour une participation totalisant 82 630 $.

Pour une seconde année, la Ville propose aux familles de profiter de l’Espace Famille Ville de Chambly, une aire d’amusement et de repos offrant différents services pour les tout-petits. On y retrouve notamment des ateliers de cuisine, des jeux gonflables, des maquillages pour enfants, des légendes, une aire d’allaitement, et bien plus encore ! Également, les citoyens de Chambly auront la possibilité de se procurer un billet d’entrée générale au montant de 12 $, de même que le passeport de quatre jours au montant de 22 $, en prévente et sur le site (en présentant la carte Accès ou une preuve de résidence). Les billets et les passeports sont disponibles chez Concept B (2433, boulevard Industriel), à la billetterie en ligne (www.bieresetsaveurs.com), de même qu’aux différents points de vente établis par l’organisme ou à la billetterie lors de l’événement.

À propos du festival Bières et Saveurs de Chambly

Ce rendez-vous incontournable est devenu une tradition à Chambly, pour les nombreux festivaliers qui se réunissent chaque année sur le site enchanteur du Fort-Chambly, afin d’y découvrir les produits de plus d’une centaine de microbrasseries, vignobles, cidreries, restaurateurs et producteurs agroalimentaires des quatre coins du Québec. L’événement est reconnu pour sa programmation variée, qui comprend entre autres une série de prestations musicales, des spectacles d’humour, des démonstrations culinaires, des conférences, des concours et bien plus !