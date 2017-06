Les différents modèles de climatisation pour les particuliers

article commandité

Le confort de notre maison est lié à la qualité de l’air et la température qui y règnent. Des fortes chaleurs ainsi qu’un taux d’humidité élevé peuvent transformer notre havre de bien-être en four ou en sauna. Toutefois, notre confort peut être rétabli grâce à un système de climatisation qui va abaisser la température ainsi que le taux d’humidité de la maison. Le marché des climatiseurs propose une grande variété d’appareils, il faut donc définir vos besoins avant d’acquérir un système de climatisation pour votre maison. Nous allons vous présenter à travers cet article les différents types de climatisation.

Comment choisir son climatiseur ?

Afin de bien choisir son appareil, il convient au préalable de fixer clairement ses besoins. Il faut déterminer si l’on a besoin de climatiser l’air uniquement dans une ou deux pièces, ou dans l’ensemble de la maison. Si l’on recherche à rafraîchir une ou deux pièces, il est préférable d’opter pour des climatiseurs individuels. Dans le cas contraire, il est conseillé de choisir une climatisation centrale pour toute la maison. Bien entendu, un système de climatisation centrale est plus coûteux qu’un climatiseur individuel, il faut donc prendre en compte également les limites lié au budget avant de se décider.

Lorsque l’on est locataire d’une maison et que l’on prévoit de déménager à court ou moyen terme, il est déraisonnable d’investir dans un système central. Il est plutôt indiqué d’investir dans un ou plusieurs climatiseurs individuels que l’on pourra réinstaller dans le futur logement. Par contre, les propriétaires de maisons ont intérêt d’opter pour un système central. Il est également nécessaire de sélectionner pour un système de climatisation dont la puissance est adaptée à ses besoins. Une maison comportant de grandes pièces nécessite une climatisation puissante. La puissance d’un climatiseur est exprimée en BTU (British Thermal Unit), et il faut adapter cette puissance à la dimension des pièces de la maison pour optimiser ses dépenses énergétiques.

Les différents types de climatisation pour les particuliers

On trouve sur le marché trois types de climatisation pour les particuliers :

– Les climatiseurs pour fenêtre : c’est la solution la plus abordable au niveau financier. Ces climatiseurs s’installent facilement (sur les fenêtres coulissantes) et nécessitent peu d’entretien. Ils sont utiles pour climatiser une seule pièce, et il faut savoir que les modèles les moins chers peuvent se révéler assez bruyants.

– Les climatiseurs portables : c’est une solution pratique, car on peut déplacer ces climatiseurs dans n’importe quelle pièce de la maison. Mais c’est également la solution la moins efficace pour refroidir une pièce. En effet, l’utilisation de ce type d’appareil nécessite de passer le tuyau pour évacuer la chaleur par une fenêtre qui doit donc rester ouverte. Il existe toutefois des modèles portables séparés qui sont plus efficaces, mais qui sont moins mobiles.

– Les climatiseurs muraux : cette solution est la plus efficace grâce à sa puissance pour climatiser une maison, et c’est un investissement sur le long terme. Pour une maison comportant un étage, il est conseillé d’installer un climatiseur mural multizone. Les climatiseurs muraux sont les plus silencieux, ils permettent de refroidir toutes les pièces de la maison et présentent le meilleur rapport coût/énergie. Ils s’installent rapidement et leur entretien est assez simple. Ce type d’appareil doit être installé au point le plus élevé de la maison, car c’est à cet endroit que s’accumule la chaleur qui doit être expulsée.

Voici les différents types de climatiseur destinés au grand public afin de réfrigérer la maison en été, lors des fortes chaleurs. Il est important de déterminer correctement ses besoins avant d’effectuer votre choix final. Idéalement, l’achat et l’installation d’un climatiseur devraient être réalisés avec l’aide d’un professionnel afin de bénéficier de conseils avisés concernant l’utilisation et l’entretien de l’appareil.