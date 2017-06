Quelles solutions en cas de problèmes de pare-brise ?

article commandité

Aucune voiture n’est à l’abri des accidents ou bien des actes de vandalisme. Même celles qui devraient être bien en sécurité dans un garage peuvent être la cible de personnes malintentionnées, ou être la victime de simples maladresses. Si l’irréparable s’est déjà produit et le pare-brise de votre voiture a subi des dommages assez graves, il vous faut rapidement réparer ce dernier pour votre sécurité. Encore faut-il que vous trouviez le temps d’aller chez le garagiste. Il existe une alternative plus simple et rapide. Au lieu de faire appel à un service dépanneur, vous pouvez opter pour un service d’installation et de réparation de pare-brise à domicile. On vous dit tout à ce sujet.

L’importance d’un pare-brise en bon état

Il arrive que certains problèmes de voiture importants soient pris à la légère. Ici, on parle de bris de glace, de pare-brise fissuré ou encore de rétroviseurs cassés… Des problèmes mineurs nous direz-vous. Erreur ! Sachez en effet que rouler avec un pare-brise ébréché ou un rétroviseur fissuré pourrait nuire, et pas qu’un peu, à votre visibilité. Vous pourrez ainsi mettre en danger votre vie, celle de vos passagers, mais aussi celles des autres conducteurs et des piétons aux alentours. Ne vous étonnez donc pas si vous vous retrouvez avec une amende de 90 à 175 $ sur les bras !

Par ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais le pare-brise joue un rôle important dans votre sécurité en cas d’accident. Il sert d’appui pour le coussin gonflable, il empêche les passagers de se faire éjecter de la voiture, il empêche le toit de s’effondrer… Tout cela pour dire qu’il est vraiment vital de faire réparer son pare-brise à la moindre brèche.

Optez pour l’installation de pare-brise à domicile

Souvent, les personnes pensent qu’une petite brèche sur leur pare-brise ne vaut pas la peine de se déplacer chez le garagiste. D’ailleurs, ils ont partiellement raison si l'on considère le fait que cela nécessite au minimum 3 à 4 h d’immobilisation. Sachez que vous pourrez bénéficier de service de réparation et d’installation de pare-brise à votre domicile.

Ce service de dépannage intervient directement chez vous. Ce qui signifie que les travaux de réparation ou bien de remplacement de votre pare-brise se dérouleront directement à votre domicile. Le professionnel se déplace ainsi jusqu’à votre adresse avec tout l’équipement nécessaire. Il va ensuite effectuer l’installation ou les réparations dont vous avez besoin. L’intervention à domicile est une solution rapide et pratique qui vous permettra de gagner un temps précieux. Bref, tout le contraire des services d’une dépanneuse qui vous coûtera non seulement des frais supplémentaires (notamment pour le transport jusqu’au garage…), mais aussi du temps. Alors, pourquoi attendre ?

Bien choisir le bon service de dépannage à domicile

Pour des services de qualité, il est important de bien choisir le prestataire à qui l'on fait appel. C’est logique. Mais comment faire ? Surtout que les services de ce genre sont aujourd’hui très nombreux au Québec. Sur Internet, vous trouverez d’innombrables sites qu’il vous sera possible de joindre en un seul clic. Voici quelques petits conseils pour vous permettre de flairer la bonne entreprise :

Vérifiez s’il propose des services complets : installation, remplacement, réparation…

Intervient-il sur tous types de véhicule ? Voitures de sport, véhicules utilitaires, camions…

Le personnel est-il certifié et accrédité ?

Le prestataire bénéficie-t-il d’accréditation d’assurance ?

Qu’en est-il de la qualité de son équipement ?

Ses produits d’installation sont-ils certifiés OEM ?

Et le plus important : propose-t-il des services mobiles et flexibles ?

Sachez aussi qu’un prestataire professionnel est très réactif. Dès que vous le contactez, il ne perd pas de temps pour s’informer sur vos besoins, puis venir chez vous dans les plus brefs délais. En tant que service dépanneur, sa mission est de réparer/remplacer/installer votre pare-brise le plus rapidement possible, mais sans lésiner sur la qualité bien sûr !