5 choses à savoir avant de penser à une abdominoplastie

article commandité

Une abdominoplastie est un acte chirurgical à visée esthétique. Elle a pour objectif de retendre le ventre en rapprochant les muscles abdominaux et d’enlever les excès de graisse et de peau. Cette opération est devenue très courante aujourd’hui. Elle s’adresse plus particulièrement aux femmes ayant subi un sérieux relâchement musculaire après une ou plusieurs grossesses. Mais les hommes y ont également recours après avoir suivi un régime alimentaire pour obésité. Pour autant, il ne faut pas s’y lancer à corps perdu sans avoir à l’esprit tout ce qu’elle implique.

1) Comment se déroule l’intervention ?

L’opération est réalisée sous anesthésie générale et dure environ entre 1 à 3 heures. Une hospitalisation de quelques jours est parfois envisagée, mais elle peut également être réalisée en ambulatoire.

La récupération est rapide, mais une convalescence avec arrêt de travail entre 3 et 6 semaines est obligatoire. Les fils sont résorbables, mais vous devrez faire des soins quotidiens sur la cicatrice.

2) Quels sont les risques ?

Les risques sont communs à toute intervention importante, les plus rares étant la phlébite et l’embolie pulmonaire. La prise de médicaments les diminue fortement.

Les risques de nécrose sont également minimisés par l’arrêt complet du tabac. Évitez aussi l’alcool pour favoriser la cicatrisation.

Vous devrez vous soumettre à un suivi médical postopératoire. La durée et la fréquence des visites chez votre chirurgien sont variables selon les patients.

3) Quelles sont suites postopératoires ?

Bien sûr, il y a quelques effets indésirables, mais ils sont temporaires.

Des douleurs seront causées principalement par la toux ou les profondes inspirations. Les mouvements doivent ainsi être limités ;

Des œdèmes se résorberont au bout de quelques jours ;

L’obligation de porter une gaine de compression ;

Une sensation d’insensibilité ;

L’interdiction de porter des charges lourdes et de pratiquer un sport pendant 1 mois ;

L’obligation de dormir sur le dos, jambes relevées par un oreiller ;

Un régime alimentaire.

4) Quels sont les résultats attendus ?

Les plis et surplus cutanés seront éliminés grâce au redrapage des muscles et de la peau. La cicatrice, assez longue, pourra être facilement dissimulée sous votre lingerie ou maillot de bain.

5) Quel est le prix ?

Les prix diffèrent d’un chirurgien à l’autre. Le mieux est de faire une étude comparative.

Si vous êtes très complexé par l’aspect de votre ventre, penser à une abdominoplastie pour enlever le surplus de gras et retendre la peau reste la meilleure solution pour retrouver vos formes initiales.