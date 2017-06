5 conseils pour trouver la perle rare lors de votre prochain recrutement

article commandité

Recruter un nouveau collaborateur pour son entreprise demande du temps et une certaine expertise dans les ressources humaines. Comment, au bout de ce long chemin, être sûr d’avoir choisi le meilleur candidat, celui qui apportera une véritable valeur ajoutée à votre activité professionnelle ? Réponse en 5 points.

1) Définir les exigences du poste à pourvoir

Votre démarche ne sera pas la même selon vos besoins : s’agit-il d’un travail ponctuel ou de longue durée ?

Pour un travail ponctuel, proposer un contrat de service à un travailleur indépendant est un bon choix. Vous n’aurez pas besoin de définir un cadre organisationnel, il choisira lui-même ses horaires et son lieu de travail pour remplir votre mission. Si vous souhaitez qu’il s’installe dans vos murs afin d’être en constante relation avec lui, préférez un consultant.



Un emploi de longue durée requiert une démarche d’embauche avec, au bout, un contrat de travail conforme à la législation. Vous devez donc définir à la fois le profil de poste et celui du candidat attendu.

Un stagiaire ou un étudiant peut également être une excellente solution. Vous aurez ainsi le temps de faire connaissance et de tester ses compétences.

2) Annoncer le poste

C’est le moment de rédiger votre offre. Elle doit être à la fois précise et attractive pour retenir l’attention des candidats et vous différencier de la concurrence.

Titre,

Nature du travail,

Tâches et responsabilités,

Qualités recherchées.

N’oubliez pas de mettre en avant le profil de votre entreprise et votre positionnement économique pour séduire les appétences de votre futur collaborateur. Vous en profiterez pour préciser le lieu de travail, les avantages sociaux offerts et la rémunération, source de motivation réelle chez un candidat. Il pourra ainsi comparer le salaire proposé à celui de vos compétiteurs.

3) Publier votre offre

Vous devez offrir de la visibilité à votre annonce. Variez les voies de publication :

Électronique : les médias sociaux sur internet par exemple ;

Non électronique : faites appel aux centres locaux d’emploi, les salons et foires de l’emploi, les annonces classées ou encore les agences de placement. Ce sont des viviers intéressants.

4) Sélectionner les candidats

Il vous faut procéder à l’analyse des CV. Mettez en place une grille d’évaluation pour effectuer votre présélection selon un certain nombre de critères: formation, expériences, centres d’intérêt du candidat pour les mettre en liaison avec ses qualités attendues…

Faire une recherche sur internet pour mieux le connaître vous aidera aussi. Toutes ces étapes sont minutieuses.

5) Interroger les candidats

Pour réussir cette phase cruciale, il vous faut connaître les bonnes questions à poser. Vous aurez ainsi les réponses attendues.

Des questions portant sur les compétences techniques : ses connaissances, mais aussi sa compréhension et ses intérêts pour l’environnement économique de votre activité, valeur ajoutée apportée par sa candidature, expériences menées et emplois occupés vous permettront de développer son CV ;



Des questions pour dégager sa personnalité, son comportement face à une situation précise, ses ambitions pour déterminer son évolution de carrière chez vous et sa motivation, sa capacité d’autonomie…

Recourir à un conseiller en embauche pour vous aider à créer un plan optimal et réussir votre recrutement vous permettra de gagner un temps précieux et de passer directement et efficacement à la dernière étape : la signature du contrat !