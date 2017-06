Les soins à prodiguer à votre chien après une opération de stérilisation

article commandité

Si la stérilisation est une affaire bénigne et sans danger elle se prépare soigneusement, comme toute intervention chirurgicale, afin d'assurer à votre animal de compagnie une convalescence rapide et en santé. Ce sera après pour votre fidèle compagnon la période des chatteries et autres gâteries.

Quelques recommandations pour préparer l'opération

Prévention étant mère de sûreté, il est conseillé de bien préparer votre animal de compagnie à son opération de stérilisation. Pour une chienne, il est préférable de choisir de la stériliser avant ses premières chaleurs.

Votre vétérinaire vous recommandera probablement des analyses sanguines avant l’intervention afin de déceler d'éventuels signes précoces de maladies.

L’administration de fluides intraveineux est également recommandée afin de diminuer le risque d’effets secondaires durant l’anesthésie.

Pendant la stérilisation

En choisissant une option avant-gardiste de chirurgie au laser pour une stérilisation sûre de votre chien, vous vous assurez durant l'opération que sa convalescence se passera pour le mieux. Précise et rapide, cette technique occasionnera moins de saignements, moins d'enflures et permettra un retour aux activités plus rapide.

Dès son réveil, votre animal se trouvera dans un environnement sécuritaire et confortable. De plus, un protocole de gestion de la douleur sur mesure aura été prévu.

Le temps du réconfort

Les chiens développent la même hormone du plaisir que les humains durant les caresses et le contact visuel : l'ocytocine. Leur meilleur réconfort sera donc votre présence. Elle n'est pas indispensable à son réveil, mais elle peut rassurer.

Évitez de trop modifier son régime alimentaire par la suite. Un chien stérilisé ne grossira pas plus si vous ne le gâtez pas outrageusement. De même, il conservera le même rythme d'activités physiques, la préoccupation de l'accouplement en moins.

Vous lui éviterez les mouvements brusques durant le mois de convalescence et favoriserez le repos si des points de suture ont été posés. Dans tous les cas, ne pensez surtout pas que votre compagnon vous en voudra de lui avoir retiré ses organes reproductifs ! Il s'intéresse plus à votre présence et ses périodes de chaleur sont pénalisantes pour lui.

La stérilisation est un bienfait

Un chien (mâle ou femelle) après stérilisation verra certains de ses comportements agaçants diminuer, voire disparaître, car ses hormones seront modifiées. Et c'est plutôt une bonne nouvelle...

Par ailleurs, une chienne sur quatre qui n'est pas stérilisée développe des tumeurs mammaires. Il est démontré que les animaux stérilisés ont une espérance de vie plus longue et contractent moins de maladies.

Enfin, ne redoutez pas de changement de comportement chez votre chien après stérilisation. Il restera le même !