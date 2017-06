Comment payer moins cher pour votre assurance habitation ?

article commandité

Une assurance habitation peut rapidement être très coûteuse. Vous souhaitez faire des économies à ce niveau ? Suivez nos astuces pour payer moins cher pour votre assurance habitation !

Comparez les offres

Afin de payer votre assurance habitation moins cher, commencez par comparer les offres des différents assureurs. En effet, chacun peut proposer ses propres tarifs et conditions. Vous avez donc intérêt à magasiner pour dénicher le contrat le plus avantageux.

Et en faisant jouer la concurrence, vous pourrez obtenir une soumission d'assurance habitation au meilleur prix !

Regroupez vos différentes polices d’assurance

La plupart des assureurs proposent différents types d’assurances et même des formules combinées, avec des rabais. Pour payer moins cher votre assurance habitation, pensez donc à la souscrire chez le même assureur que vos autres polices. Et si possible, optez pour un contrat combiné, plus avantageux.

Attention, étudiez bien la durée de validité des rabais, les tarifs appliqués après échéance, les niveaux de franchise et les garanties !

Préférez une franchise élevée

La franchise représente le montant à payer vous-même lors de dommages, sans remboursement par l’assureur. Pour réduire la prime de votre assurance habitation, choisissez donc une franchise élevée (dans la limite de vos moyens !).

Cependant, sachez que le montant de l’indemnisation sera alors plus faible.

Choisissez un mode de paiement avantageux

Autre astuce pour payer votre assurance habitation moins cher : payez votre prime en une seule fois, pour éviter les frais de gestion liés au fractionnement en mensualités.

Pour bénéficier de remises, vous pouvez aussi souscrire une police pour plusieurs années.

Protégez votre résidence

Si vous équipez votre résidence d’un système d’alarme contre le vol et l’intrusion (idéalement avec télésurveillance), votre assureur pourra vous proposer un important rabais sur votre prime d’assurance habitation.

Pourquoi ? Parce que les risques sont considérablement réduits. De plus, même en cas de vol, les cambrioleurs seront plus facilement identifiés, ce qui réduira les indemnisations nécessaires.

Sur le même principe, protégez votre résidence avec des dispositifs anti incendie (détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone, gicleurs, etc.) et anti dégât des eaux. Vous réduirez ainsi les risques… et le coût de votre assurance habitation.

La mise en place de tels dispositifs de sécurité est donc un excellent investissement !

Conclusion

En appliquant ces quelques conseils, vous pourrez rapidement diminuer le coût de votre assurance habitation.