Blanchiment des dents chez le dentiste ou à la maison : quelles différences ?

article commandité

Des dents saines et claires apportent beaucoup d'éclat au sourire. Pour corriger des dents à la teinte triste, de nombreux produits et traitements vous promettent monts et merveilles : blanchiment en cabinet dentaire ou à la maison, y-a-il réellement des différences ?

Le blanchiment des dents en cabinet : sûr, rapide et efficace

La couleur de nos dents est naturellement plutôt grise ou jaune. Selon un certain nombre de facteur, alimentation, tabac, âge ou médicaments, il est important de déterminer les causes de la coloration afin de mettre en place le meilleur traitement possible.

L'avantage d'une consultation en cabinet est que le dentiste établira le bon diagnostic après avoir effectué un bilan bucco-dentaire complet. Ce bilan est important pour connaître l'état de vos gencives (le produit utilisé pour blanchir les dents n'est pas anodin), éliminer la présence d'une carie et surtout définir la teinte ciblée par le traitement.

Une seule séance d'une heure suffit à retrouver un sourire éclatant. Le dentiste utilisera un produit à base de peroxyde d'hydrogène bien dosé qu'il appliquera au pinceau après avoir protégé vos gencives et votre bouche contre tout risque d'éclaboussures. Activé par une source de chaleur ou une lampe à ultraviolets, le résultat est immédiat. Vous n'aurez plus qu'à prévoir un nettoyage annuel pour faire durer le résultat.

Le blanchiment des dents à la maison : 2 options

Les résultats seront variables selon le traitement suivi :

1) Le système « débrouille »

Vous choisissez votre produit et l’appliquez seul à la maison. Sachez que le résultat escompté dépendra de sa composition. Les dentifrices, gommes à mâcher et même certains kits de blanchiment ne contiennent que des produits abrasifs efficaces sur les taches superficielles seulement.

Il vaudra mieux choisir un produit à base de peroxyde, mais là encore, il sera faiblement dosé donc moins efficace qu’en cabinet dentaire. L'autre inconvénient est qu'ils sont vendus sans protection pour les gencives et la gouttière, de dimension standard, pourra laisser du produit s'écouler dans votre bouche...

Attention aux produits vendus sur Internet, ils ne sont pas prétendument meilleurs qu'en pharmacie. Soyez également vigilant avec ceux proposés sur des salons par des professionnels: ils sont potentiellement dangereux, car plus concentrés. Un impact sur la sensibilité de vos dents est possible. De plus, ils ne sont pas efficaces sur tous les types de coloration.

2) Sur prescription de votre dentiste

Votre dentiste peut vous proposer un traitement personnalisé avec un suivi. Il vous équipera d'une gouttière sur-mesure et d’un produit adapté à votre situation. Il vous en coûtera plusieurs séances de 1 heure par jour et 3 semaines seront nécessaires pour un joli blanchiment, le même qu’en cabinet, mais plus long à obtenir. Les résultats seront visibles quelques jours après le début du traitement. Cette option est d’un meilleur rapport qualité/prix qu’en cabinet.

L’intervention d’un professionnel de la santé reste le meilleur choix compte tenu de la toxicité du produit. Rapprochez-vous d’un cabinet dentaire montréalais spécialisé dans le blanchiment dentaire pour être conseillé.