Comment augmenter le taux de rétention de vos employés ?

Le recrutement d’une ou plusieurs personnes représente énormément d’énergie, de temps et d’argent. Publier les annonces, trier les CV, faire passer les entretiens… Sans compter qu’une fois dans votre entreprise, votre perle rare ne sera pas opérationnelle avant plusieurs semaines. Un investissement important pour vous qui avez sans aucun doute tout à gagner en le gardant le plus longtemps possible. Mais comment procéder, quoi proposer à ses talents pour les retenir ?

Donnez une bonne image de votre entreprise

C’est la clé pour attirer les candidats. Cette image ne doit pas seulement être construite par les ressources humaines, mais aussi par la direction générale et les salariés eux-mêmes. N’oubliez pas qu’un candidat consultera plus facilement l’un de vos collaborateurs pour mieux vous connaître. Il faut donc intégrer leur propre vision. Ce travail vous permettra de mettre en avant votre culture d’entreprise, ses valeurs et son leadership.

Mettez en place un programme de on-boarding

Votre collaborateur débarque dans votre entreprise : il faut qu’il se sente accueilli. Une formation interne planifiée sur plusieurs jours vous permettra de gagner du temps dans la mesure où tout sera organisé pour lui permettre une connaissance approfondie des services, des personnes, des outils et des missions.

Vous montrez ainsi que vous vous engagez auprès de lui, que vous vous intéressez à son évolution de carrière. 45% des salariés démissionnent au cours de la première année du fait d’une mauvaise intégration, mais aussi parce qu’ils découvrent que l’entreprise n’est pas à la hauteur de leurs attentes.

Définissez des objectifs

Il est important qu’il sache pourquoi il est dans l’entreprise et ce qu’on attend de lui. Des objectifs clairs en adéquation avec ses compétences lui permettront de tout mettre en œuvre pour les atteindre.

La reconnaissance : une étape indispensable

Définissez un programme de reconnaissance en phase avec les valeurs et les missions de votre entreprise pour à la fois le remercier, mais aussi valoriser sa contribution. Bien sûr, cette étape passe par une bonne connaissance de ses salariés. Si vous n’avez pas beaucoup d’idées, le mieux est de communiquer avec vos collaborateurs pour savoir comment ils aimeraient être reconnus. La communication interne prend ici toute sa place.

Pour mettre en avant votre image et trouver un collaborateur qui se fondra parfaitement dans votre entreprise et aimera y rester, consultez une plateforme de recrutement pour attirer l’attention des meilleurs candidats.