Comment améliorer la qualité de l'air intérieur dans votre logement ?

Nos logements sont plus pollués que l’air extérieur ! Ils accumulent une pollution chimique très élevée issue de nos peintures, meubles, produits ménagers, mais aussi tabac, bougies parfumées, aérosols, produits cosmétiques… Dangereuses pour la santé, ces particules fines sont responsables de nos allergies, asthme, maladies cardio-vasculaires et même cancers. De plus, nos intérieurs sont de mieux en mieux isolés, peut-être même trop en fin de compte ! Comment dès lors assainir l’air que nous respirons ? Voici quelques solutions indispensables.

Aérer

Il faut impérativement :

Ouvrir grand les fenêtres au moins deux fois par jour, tous les jours, 10 à 15 minutes. Et renouveler l’opération après la cuisine ou pendant le ménage.

Ne pas faire votre lit sitôt levé : les acariens s’y développeraient avec délice. Ils aiment le noir et nos peaux mortes. Secouez les draps et les oreillers et changez-les toutes les semaines pour vous en débarrasser.

Améliorer votre ventilation en veillant à ce que des flux d’air circulent dans la maison : portes ouvertes, meubles décollés des murs, y compris les lits. Nettoyez vos filtres de ventilation mécanique et de votre climatiseur régulièrement.

Faire nettoyer vos conduits de ventilation lors de vos rénovations et au moins une fois par an ensuite.

Éliminer les sources polluantes

L’humidité est source de moisissures, il faut la traquer partout chez vous :

Vérifier les joints de la salle de bain et de l’évier dans la cuisine ainsi que l’étanchéité des tuyaux.

Utiliser la hotte de la cuisine lors de la préparation des repas et la laisser fonctionner plusieurs minutes après.

Laisser les rideaux et stores ouverts pour éviter la condensation sur les vitres.

Faire vérifier les appareils au gaz, bois ou mazout et ramoner les conduits au moins une fois par an.

Si vous observez des traces d’humidité peu importantes, lavez-les à l’eau et au savon. En cas de problème plus étendu, appelez un professionnel.

Nettoyer la maison souvent

Le ménage doit être régulier. Aspirez le plancher fenêtres grandes ouvertes ou équipez-vous d’un aspirateur central qui évacue l’air à l’extérieur. N’oubliez pas le filtre de votre sécheuse. Utilisez des produits écologiques.

Mettez des protections sur vos matelas et oreillers et lavez-les régulièrement.

Si tout cela ne suffit pas, vous pouvez aussi réfléchir à l’achat d’un purificateur d’air pour réduire la présence de certains contaminants. En revanche, faites-vous conseiller, certains appareils produisent de l’ozone irritant pour les poumons.