Profitez des nombreuses activités gratuites offertes par la Ville de Chambly

La Ville de Chambly offre une foule d’activités gratuites pour tous les citoyens, et ce, tous les jours de l’été !

Vendredis de la Seigneurie (place de la Seigneurie)

Le vendredi 21 juillet, à 20 h, voyez la chanteuse Catherine Avoine, dont les origines musicales sont imprégnées de jazz, de blues, de soul, de gospel, de country et de folk. Au cours de sa carrière, elle s’entoure de musiciens talentueux et se produit dans des endroits tels que : le Château Frontenac à Québec, le Taj Mahal et le Ceasars Palace à Atlantic City, le Ritz Carleton à Montréal et le Palms à Las Vegas. En 2015, elle participe à l’émission La Voix, se rend fièrement en finale et obtient l’appréciation du public.

Le vendredi 28 juillet, à 20 h, la Ville de Chambly et EMF Musique présentent Les Torrieux, un trio originaire de la Montérégie, qui roule sa bosse depuis une dizaine d'années au Québec et en province. Leur énergie contagieuse mettra la fête dans votre soirée avec un répertoire aussi vaste que varié. Le spectacle revisite les meilleures chansons québécoises et américaines d'hier à aujourd'hui pour vous faire danser et chanter et... veiller tard !

Échecs et compagnie

Les samedis, jusqu’au 12 août, profitez des nombreux jeux pour les petits et les grands, à la place de la Seigneurie. Parties d’échecs et jeux de société sur table, jeux d’échecs et de serpents et échelles géants ainsi que des jeux d’adresse et d’habileté. Plaisir garanti pour toute la famille !

Samedis percutants : Les DunDun Girls

Le samedi 22 juillet, à 19 h 30, à la place de la Seigneurie. Le parcours musical et poétique de ce spectacle permettra aux spectateurs de voyager aux rythmes des couleurs vocales, corporelles et percussives des peuples du monde. Au programme : l’Afrique au rythme des dunduns dansés et Shekere, le duende de l’Espagne avec flamenco, castagnettes, cajon et palmas, la batucada brésilienne avec cloches agogo et surdos, le Japon avec taikos et éventails, l’Inde avec ses percussions vocales et ses gungharus, et le Moyen-Orient au son des tambourines et voiles du baladi !

Place aux enfants : Béatrice l’exploratrice et le petit dinosaure

Le dimanche 23 juillet, à 11 h, à la place de la Seigneurie. Béatrice l’exploratrice amène les enfants à l’ère des dinosaures grâce à son météorite magique. Ensemble, ils trouvent Nijiko, le petit dinosaure à la recherche d’un arc-en-ciel et d’une fleur spéciale, qu’il veut remettre à son meilleur ami. Ils rencontrent sur leur chemin 6 autres dinosaures et un dragon protecteur avec lesquelles ils dialoguent. Ils retrouvent l’arc-en-ciel et la fleur qui a des ailes de l’autre côté du volcan. Une aventure extraordinaire et magique !

Soirées latines

Les dimanches soirs dès 19 h, venez partager quelques pas de danse salsa et mérengué à la place de la Seigneurie. Trente minutes d’apprentissage de nouveaux pas et une heure trente de danse.

Danse de ligne

Les amateurs de danse sont attendus les lundis soirs à 19 h à la place de la Seigneurie, afin d’y apprendre de nouveaux pas de danse pendant trente minutes, suivi d’une heure de danse en ligne. Les débutants sont les bienvenus.

Fêtes de quartier : Rencontres intergalactiques

Le mardi 25 juillet, dès 18 h, au parc De Beaulac, montez à bord d’une fusée à destination de l’an 3000 ou d’une soucoupe volante vers un univers parallèle ! Oserez-vous voyager vers le futur avec des extraterrestres ou des robots ? En cas de pluie, la fête sera reportée au jeudi.

Sur l’air de Chambly

Le mercredi 26 juillet, dès 19 h 30, assistez au spectacle d’Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant, sur la scène du parc des Ateliers, situé au Lieu historique national du Canal-de-Chambly. Il est recommandé d’arriver tôt puisqu’il n’y a pas de première partie et que le spectacle débutera à l’heure prévue.

Jeudis actifs Zumba

Les jeudis dès 19 h, à la place de la Seigneurie, prenez part à une séance de zumba en plein air, accompagnée d’une musique entraînante. Participez aux chorégraphies faciles à suivre et profitez de cet entraînement physique complet dans une ambiance de fête !