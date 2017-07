5 services vétérinaires spécialisés à connaître pour son animal de compagnie

Article commandité

Comme pour les humains, les vétérinaires disposent également de leurs spécialisations pour s’occuper correctement de vos animaux de compagnie. Il existe 5 services vétérinaires courants qu’il est important de connaître afin d’offrir un bien-être et un confort exceptionnels à votre chat, chien ou même cochon-dinde. Qu’il s’agisse d’un technicien vétérinaire sur terrain ou travaillant dans un cabinet, il y a des tâches spécifiques qui entrent dans le cadre de sa profession et de sa spécialisation. Découvrez-les dans ce billet.

1. Le contrôle de l’hygiène alimentaire et physique

Globalement, il s’agit de contrôler les conditions de vie de votre animal de compagnie, savoir s’il mange bien, équilibré, et en conformité avec son âge et sa morphologie. Il est aussi question de lui prodiguer les soins basiques, ou encore appelés médecine interne des animaux de compagnie, dont votre animal pourrait avoir besoin, à savoir les contrôles de santé réguliers, les vaccinations, etc. Le vétérinaire peut décider de se limiter à ce simple contrôle généraliste dans son travail ou l’associer à d’autres spécifications utiles au bien-être de l’animal.

2. Les soins médicaux et les services d’urgence

Il y a certains vétérinaires qui décident d’aller au-delà de ce service de simple contrôle et offrent des soins médicaux adaptés à chaque cas vécu par votre animal. Qu’il s’agisse de maladie héréditaire ou naturelle en fonction du climat, ou peut-être encore d’allergies, etc. le vétérinaire propose des soins adaptés à la situation. Ce type de cabinet reste ouvert généralement pour accueillir les urgences et vous prodiguer les meilleurs soins possible.

3. La reproduction

Il existe également des techniciens vétérinaires qui travaillent uniquement sur terrain pour assurer la reproduction de votre animal de compagnie. Il se déplace chez vous pour faire naître vos petits chatons ou petits chiots. Il s’équipe des matériels nécessaires pour effectuer correctement cette action et vous garantir le meilleur accompagnement possible pour votre animal de compagnie.

4. Les spécialistes en interventions chirurgicales

Les vétérinaires spécialisés dans les interventions chirurgicales prennent en charge tout ce qui se rapporte à une opération de l’animal. Qu’il s’agisse d’une patte à amputer ou d’un point de suture à réaliser, il existe des cabinets dédiés à cet effet.

5. Les cliniques complètes

Et il y a le genre de cabinet qui propose l’ensemble de tous les soins possibles pour animaux de compagnie (dermatologie, médecine interne, ophtalmologie, reproduction…). Une clinique vétérinaire complète qui offre des soins médicaux, chirurgicaux, et comportementaux propose davantage de soins et d’accompagnement en vue d’assurer le confort et le bien-être de votre animal.