Article commandité

Vous souhaitez emménager dans les environs de Montréal avec votre famille, mais ne savez pas quelle commune choisir ? Pour vous aider, voici 5 localités de la Rive Nord de Montréal où vous installer avec une jeune famille !

Blainville

Blainville est une super localité de la Rive Nord pour s’installer avec une jeune famille. D’ailleurs, le magazine Money Senses l’a élue première ville canadienne pour élever des enfants ! Et un autre classement national l’a positionnée à la 21e place des 200 villes les plus adaptées aux jeunes familles.

Avec une moyenne d’âge de 37 ans et 60% de familles avec enfants en bas âge, Blainville est une commune jeune et dynamique, avec une politique axée sur la famille.

En pratique, elle propose de nombreuses infrastructures culturelles et sportives. Elle accueille aussi 12 écoles primaires et deux établissements secondaires publics, sans parler des écoles privées ! De plus, Blainville est située près de l’autoroute 15 et de la 640, ce qui la rend accessible.

Repentigny

Avec sa politique famille innovante, Repentigny est une commune de banlieue idéale pour les jeunes familles. Située dans le Grand Montréal, elle offre une multitude d’espaces verts, d’activités culturelles et d’écoles, et des transports publics performants.

En 2007, Repentigny a même occupé la première place du classement des villes québécoises où les habitants sont les plus heureux. De quoi donner envie de s'installer à Repentigny et acheter une maison neuve de qualité pour toute la famille !

Mirabel

Selon Money Senses, Mirabel est la 6e meilleure ville du Canada pour élever des enfants. Avec son parc forestier et ses infrastructures de qualité, cette localité a vu sa population exploser ces dernières décennies. Son plan libéral favorise notamment les familles de la classe moyenne, en réduisant leurs impôts.

Laval

Proche de Montréal et du métro, Laval propose des quartiers très tranquilles pour les familles. Les services et infrastructures sont également performants, mais les tarifs immobiliers et les taxes restent élevés.

Saint-Eustache

Juste au nord de Laval, la commune de Saint-Eustache compte environ 50.000 habitants, dont de nombreuses familles. Elle propose de belles infrastructures : bibliothèque, aréna, piscine, cinéma, restaurants, plusieurs écoles primaires, un établissement secondaire, etc.

Conclusion

Emménager dans une localité de la Rive Nord de Montréal est donc une excellente façon de vivre près de la métropole, tout en réduisant vos coûts et en offrant un cadre de vie agréable à votre famille.