Les pannes de lave-vaisselle les plus courantes

Les lave-vaisselles sont des accessoires très pratiques. Elles facilitent votre quotidien en faisant automatiquement la vaisselle. Même si vous recevez énormément de monde à la maison, vous n’avez pas à vous taper ce genre de corvée et apprécierez davantage le moment partagé avec vos proches. Toutefois, ces petites machines peuvent présenter quelques problèmes désagréables. Découvrez quelles sont les pannes les plus courantes.

Le lave-vaisselle s’arrête brusquement en cours de programme

Vous avez installé vos assiettes dans la machine, vous l’avez programmé comme à votre habitude, seulement voilà, à un moment donné, elle s’arrête de fonctionner. Sans que vous ne sachiez pourquoi, votre lave-vaisselle présente une panne. Il s’arrête en cours de programme, ou peut-être ne s’éteint pas en fin de programme. Que faire ? Comment procéder ? Pour régler le problème, il est conseillé de directement faire appel à un professionnel pour éviter que les choses ne s’aggravent. Si votre lave-vaisselle ne démarre pas ou ne termine pas son cycle, appeler un réparateur sans tarder, c’est l’unique solution adaptée.

Le lave-vaisselle fuit

C’est un autre problème qui peut survenir pendant l’utilisation de votre lave-vaisselle. Vous l’aviez bien programmé pour nettoyer vos plats et vos assiettes. Mais seulement quelque temps après sa mise en marche, votre lave-vaisselle fuit. Vous pouvez procéder à deux solutions : vérifier que le joint de la porte ne soit pas abîmé ou en mauvais état, et vérifier si la durite de la pompe de cyclage n’est pas percée. Dans les deux cas, si vous ne disposez pas d’une âme bricoleuse, mieux vaut solliciter l’assistance d’un professionnel.

Le lave-vaisselle ne nettoie plus très bien

Au moment de la programmation de la machine, les choses semblent se dérouler comme d’habitude. Seulement, après deux ou trois heures, vous remarquez que votre lave-vaisselle arrête de laver ou lave très mal vos assiettes. Ce problème peut provenir d’un bouchage de la pompe de cyclage. Une saleté peut s’y être glissée à l’intérieur et endommager le fonctionnement de votre machine. Dans ce cas, un démontage sera plus que nécessaire. Ce n’est pas facile non plus et l’aide d’un réparateur professionnel sera peut-être obligatoire.

Le lave-vaisselle ne se vidange plus normalement

Si ce cas existe, il est important de vérifier que le filtre n’est pas bouché. Si tel est le cas, il sera utile de dévisser la machine et de le nettoyer. Sinon, vous pouvez aussi vérifier du côté de la pompe de vidange et voir s’il n’y a pas d’autres anomalies qui nécessiteraient l’intervention d’un réparateur professionnel.