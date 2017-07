Votre évier est bouché ? Voici quelques trucs et conseils…

Article commandité

Qui n’a pas vécu l’expérience d’un évier bouché au moins une fois ? Comme vous en êtes, vous remarquez que cela ne se produit jamais au bon moment ; nous sommes en retard à un rendez-vous, la visite est restée dormir… Rien ne sert de paniquer, il faut agir en confiance. Découvrez dans les prochaines lignes quelques astuces qui sauront vous dépanner en cas de crise.

L’eau bouillante a fait ses preuves avec les éviers partiellement bouchés ! Voici d’ailleurs de la première action à entreprendre. Dès que vous percevez un ralentissement de la vidange de votre évier ou de votre lavabo, mieux vaut intervenir sur-le-champ. Versez de l’eau bouillante dans le tuyau de métal en bonne quantité et laissez agir. Si vos tuyaux ne sont pas en métal, faites simplement couler l’eau chaude du robinet pendant un moment. L’accumulation de graisse, de savon et de résidus organiques entrave graduellement les conduits, l’eau chaude ramollit les substances et facilite leur évacuation. Mais, il ne faut pas attendre le blocage complet !

Bicarbonate de soude et vinaigre agissent aussi avec succès pour déloger la crasse qui colle aux parois des tuyaux. Versez une quantité égale de bicarbonate et de vinaigre — commencez par une petite quantité (une ou deux cuillères à soupe) et augmentez si nécessaire — dans le drain de l’évier ou du lavabo et refermez le bouchon panier ou la crépine. Attendez au moins une quinzaine de minutes et versez de l’eau chaude.

Des instruments de plomberie pratiques

Le débouchoir à ventouse peut être utilisé quand l’eau ne s’écoule plus ou en prévention quand la vidange semble laborieuse. Dans les deux cas, la technique est simple, il suffit d’actionner la ventouse de haut en bas afin que celle-ci provoque un mouvement de va-et-vient dans le tuyau et aspire le bouchon qui l’obstrue ou le force à se désengager. Dans le cas d’un évier double, vous devez penser à bien fermer la crépine ou le bouchon panier du deuxième drain pour maximiser l’effet de la ventouse.

Nettoyer le siphon, ce conduit en forme de U placé sous l’évier ou le lavabo, constitue également une solution efficace et assez simple. Dans la mesure, évidemment, où le bouchon de résidus s’y trouve et que les travaux de plomberie légers ne vous rebutent pas. Après vous être glissé sous la cuvette, vous devez démonter le siphon en le dévissant pour déloger les saletés — sans oublier de placer un seau dessous — et le tour est joué.

Si la masse de saletés ne se trouve pas au niveau du siphon, le furet de dégorgement (souvent appelé fichoir) s’avère alors un instrument des plus utiles. Il se compose d’une longue tige métallique souple au bout de laquelle se trouve un embout de curetage (en forme de tire-bouchon) dont la rotation est activée par une manivelle. Rassurez-vous, vous n’aurez pas démonté le siphon pour rien. Vous allez faufiler le furet dans le tuyau situé dans le mur jusqu’à ce qu’il se heurte au bouchon de résidus et à ce moment vous tournerez la manivelle pour que l’embout s’y insère. Il ne vous restera qu’à retirer le furet avec sa prise et à replacer le siphon.

Le plombier, ce sauveur !

Évidemment, si le problème persiste ; si vous n’arrivez pas à déboucher votre évier, faites appel à un plombier. Ce professionnel peut, en plus de régler votre problème du moment, vous renseigner sur d’autres sujets ou vous donner de précieux conseils de prévention concernant la plomberie en général. Profitez de sa visite pour lui poser les questions qui vous tracassent au sujet d’une fuite d’eau en apparence anodine, par exemple, ou de l’entretien de vos conduits.