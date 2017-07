Conseils pour la planification de votre aménagement paysager

Article commandité

Des fleurs colorées, des vivaces bien fournies et des arbustes et arbres rehaussent la devanture de votre résidence et mettent de la vie dans votre cour. Ajoutez une rocaille, une fontaine et un beau terrassement, et vous obtenez un lieu de rêve! Voici quelques conseils pour planifier votre aménagement paysager et faire de votre terrasse un endroit de détente par excellence.

Engagez un spécialiste

Les professionnels de l’aménagement paysager savent créer de beaux espaces, adaptés aux besoins précis de leurs clients. Pour tout aménagement extérieur ou d’espaces verts, la participation d’un paysagiste sera à envisager.

Celui-ci pourra planifier en détails et de manière personnalisée votre future aire de vie extérieure. De la façade de votre maison à votre terrasse, jusqu’à votre espace spa ou piscine, un paysagiste d’expérience saura harmoniser les agencements verdoyants et fleuris aux espaces de détente.

En écoutant attentivement le style de paysagement qui pourrait vous plaire et en observant attentivement votre terrain, le paysagiste pourra produire un plan détaillé d’aménagement (incluant, au besoin, votre terrassement). Il vous donnera des idées pour vos espaces terrasse, spa, piscine, jardin ou pour les plates-bandes à l’avant de votre maison.

Harmonie et fonctionnalité

En termes d’aménagement paysager, il faut bien sûr que vos goûts se reflètent dans tous les coins de votre terrain. Il faut aussi que cet aménagement serve vos besoins particuliers. Si désiré, vous pouvez vous inspirer des tendances suivantes :

Cuisine extérieure : la tendance est à prolonger la maison à l’extérieur, en créant une pièce de détente sur la terrasse qui sera en harmonie avec l’aménagement intérieur. Un design épuré, des matières naturelles comme le bois et la pierre, ainsi que des végétaux offrant quelques touches de couleur, permettent de garder une ambiance lounge.



la tendance est à prolonger la maison à l’extérieur, en créant une pièce de détente sur la terrasse qui sera en harmonie avec l’aménagement intérieur. Un design épuré, des matières naturelles comme le bois et la pierre, ainsi que des végétaux offrant quelques touches de couleur, permettent de garder une ambiance lounge. Coin foyer : la mode est aux terrasses avec mobilier confortable, foyer et rocaille zen et reposante. Au retour du travail, s’asseoir devant un foyer tout en écoutant le son d’une fontaine est possible même dans les plus petits espaces. Une rocaille, quelques buissons et de petits arbres plantés tout autour permettent de se sentir en pleine nature.



la mode est aux terrasses avec mobilier confortable, foyer et rocaille zen et reposante. Au retour du travail, s’asseoir devant un foyer tout en écoutant le son d’une fontaine est possible même dans les plus petits espaces. Une rocaille, quelques buissons et de petits arbres plantés tout autour permettent de se sentir en pleine nature. Espace spa : le coin spa se veut relaxant et propice à l’évasion. Les dalles d’aspect naturel créent des allées de circulation qu’on agrémente d’îlots de verdure fleurie, entourés de murets recouverts de plates-bandes verdoyantes. Ajoutez de grosses roches et une rocaille en paliers, comprenant des buissons et différents types de vivaces, et vous vous retrouvez dans un lieu enchanteresque.



le coin spa se veut relaxant et propice à l’évasion. Les dalles d’aspect naturel créent des allées de circulation qu’on agrémente d’îlots de verdure fleurie, entourés de murets recouverts de plates-bandes verdoyantes. Ajoutez de grosses roches et une rocaille en paliers, comprenant des buissons et différents types de vivaces, et vous vous retrouvez dans un lieu enchanteresque. Contour de piscine : faire effectuer l’aménagement paysager en même temps que le terrassement autour de la piscine est recommandé. Cela permet de prévoir l’emplacement des murets, plates-bandes, îlots de verdure, arbres et arbustes, ou encore d’une haie d’intimité. Cependant, il est possible d’ajouter tous ces éléments autour d’une piscine dont le terrassement a déjà été effectué.



faire effectuer l’aménagement paysager en même temps que le terrassement autour de la piscine est recommandé. Cela permet de prévoir l’emplacement des murets, plates-bandes, îlots de verdure, arbres et arbustes, ou encore d’une haie d’intimité. Cependant, il est possible d’ajouter tous ces éléments autour d’une piscine dont le terrassement a déjà été effectué. Façade de résidence : pour créer une façade chaleureuse et invitante, l’harmonie des formes et des couleurs est primordiale. En planifiant savamment les agencements, une maison peut prendre une apparence fabuleuse et rayonnante.



pour créer une façade chaleureuse et invitante, l’harmonie des formes et des couleurs est primordiale. En planifiant savamment les agencements, une maison peut prendre une apparence fabuleuse et rayonnante. Éclairage extérieur : en termes d’aménagement extérieur, un aspect souvent négligé est l’éclairage. Pourtant, ajouter de la lumière aux endroits-clé permet de créer une atmosphère relaxante et rehausse tout le décor. Le soir, les végétaux, la rocaille et les matériaux naturels sont mis en valeur par la lumière.

Qu’il s’agisse de créer une façade harmonieuse, une terrasse relaxante ou un jardin luxuriant, tout est dans l’agencement des formes, des matériaux et des couleurs. Le but étant d’aimer ce qu’on voit et d’être bien chez-soi, en famille et entre amis!