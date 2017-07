Bien choisir votre système PGI en 5 points importants

Article commandité

Il devient aujourd'hui de moins en moins envisageable de piloter une entreprise sans l'appui indispensable d'une solution de gestion par progiciel. Mais comment faire son choix parmi les offres abondantes du marché ?

1. Replacer le client au cœur de vos affaires

Un progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP en anglais) qui permet d’automatiser certains des éléments les plus importants de l'entreprise assure une meilleure gestion et une efficacité accrue de l'environnement de travail, ce n'est plus à prouver.

La gestion de la relation client (GRC ou CRM en anglais) ne peut plus s'envisager aujourd'hui sans une solution adaptée de PGI. Grâce à l'implantation d’un système infonuagique PGI ou GRC par une équipe d'experts l'entreprise 2.0 est passée de l'ère du marketing transactionnel à l'ère du marketing relationnel.

C'est l'un des apports les plus intéressants des PGI modernes qui permettent de replacer le client au centre des préoccupations de l'entreprise.

Dès lors, les recommandations et témoignages de clients devront obligatoirement pouvoir figurer dans une solution efficace de gestion intégrée.

2. Mobilité égale efficacité

Il n'est plus besoin de rappeler l'importance d'un design dit « responsive », quelle que soit la solution logicielle que l'on désire de nos jours. Il en va de même pour les PGI.

Les utilisateurs doivent être en mesure d'y accéder depuis n'importe quels supports, mobiles ou fixes, et ce, en toute sécurité. Même en déplacement à l'étranger un utilisateur doit pouvoir mettre à jour les données ou s'en garantir l'accès à n'importe quel moment.

Un tableau de bord adapté à la mobilité est un prérequis incontournable pour le choix de votre système PGI. L'accès aux informations en nuage est, dans cette optique, devenu de première importance.

3. Une plateforme flexible et évolutive

L'installation d'un progiciel de gestion intégrée se passe en plusieurs étapes afin de s'assurer que la production ne soit pas interrompue (ou le moins possible) et pour vérifier son implémentation optimale à tous les niveaux de la société.

Vous ne voudriez pas devoir repasser par ce processus qui peut être assez long, mais choisir une solution PGI capable d'évoluer dans le temps avec souplesse.

4. Personnalisation et la facilité d’utilisation

Utilisée tous les jours par des collaborateurs à différents niveaux de la direction, de la production ou du marketing, votre plateforme PGI devra offrir une navigation aisée, agréable et personnalisable.

On reconnaît les meilleures solutions PGI à ces critères essentiels pour que l'ensemble du personnel apprécie son utilisation quotidienne.

5. Maîtriser les coûts

Enfin, vous calculerez les coûts récurrents de votre plateforme PGI et pas seulement ses coûts d'installation et de déploiement. Combien vous coûteront :