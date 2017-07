Article commandité

Nous sommes beaucoup de femmes à avoir des complexes avec notre visage. Que ce soit un problème de joues tombantes ou des paupières gonflées, la femme n'est jamais satisfaite de son apparence et veut toujours améliorer ses petits défauts. Ceci dit, la peau du visage est plus fragile et plus délicate que la peau du reste du corps. Il est donc conseillé de la manier avec délicatesse pour ne pas l'abimer davantage. Voici nos conseils pour raffermir votre visage et le tonifier tout au long de l'été.

Raffermir tous les muscles du visage

Faites un sourire forcé : serrez les dents et souriez jusqu'aux oreilles. Cela va raffermir tous les muscles du visage.

Atténuer le gonflement des paupières

Pensez d'abord au concombre pour apporter une sensation de fraicheur. Posez une rondelle sur chaque œil et laissez poser pendant votre sieste par exemple.

Vous pouvez aussi poser des sachets de thé pour vous donner un regard éclatant.

Petit exercice : essayer d'ouvrir les yeux tout en appuyant dessus. Cela permettra de tonifier les muscles des paupières.

Défroisser la ride entre les deux sourcils

Pour être atténuée, cette ride demande des petits massages circulaires en redescendant vers les tempes. Il faut savoir que le fait d'être énervé en permanence et donc de froncer les sourcils va accentuer cette ride. Il est donc conseillé d'être le plus calme et le plus zen possible en permanence. Pour une meilleure performance, vous pouvez vous rendre dans une clinique esthétique qui offre des soins anti-âge sans chirurgie.

Effacer les petites rides sur les coins des yeux

C'est presque le même principe que pour la poche sous les yeux. L'exercice consiste à fermer les yeux en serrant fermement les paupières, puis effectuer l'opération contraire en les écarquillant au maximum.

Faire disparaitre un rictus

Ouvrez la bouche en souriant et glissez vos doigts de chaque côté de votre bouche et tirez vers les oreilles en résistant avec la bouche. Ensuite, faire des mouvements d'ouverture et fermeture tout en résistant encore. Enfin, rentrez vos joues tout en fermant la bouche et en la faisant bouger comme un poisson.

Si vous partez en vacances au soleil cet été que vous avez peur que votre peau ne s’affaisse encore plus avec la chaleur, il y a des solutions. Ce sont des petits exercices du visage qui vont vous éviter de mettre des crèmes qui vous laisseront un effet pas très agréable en été.