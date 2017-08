Article commandité

La fouta est une grande pièce de coton traditionnel, d’origine tunisienne. Fabriquée de manière artisanale, elle est à la fois souple, fine, absorbante et de grande qualité. Que d’avantages ! Découvrez donc 5 bonnes raisons d’utiliser la fouta pour toutes les saisons.

Pratique à la plage

Pour commencer, la fouta est très pratique à la plage. Contrairement à une serviette de plage classique, la fouta est une étoffe fine et légère, dont les mailles n’accrochent pas le sable.

De plus, le tissu de la fouta sèche très rapidement. En sortant de l’eau, vous pouvez donc vous essuyer avec elle, puis la laisser sécher un court moment avant de vous coucher dessus ou de la glisser dans votre sac !

Idéale dans le hammam

La fouta de bain est idéale pour une séance dans un hammam, quelle que soit la saison. Elle se porte autour de la taille ou du buste en dehors du bain turc, puis vous pouvez vous asseoir dessus une fois à l’intérieur. Et après votre séance, il vous suffit de vous sécher avec votre fouta.

Un vêtement tendance

Ensuite, la fouta se porte également en vêtement, aussi bien pour les hommes que les femmes et les enfants. Évidemment, on pense spontanément au paréo, mais vous pouvez même transformer votre fouta en robe ou en jupe. Parfaite en été ou au printemps !

D’ailleurs, il existe une grande variété de foutas, avec des tissages (plat, nids d’abeille, etc.), des couleurs et des motifs différents, à choisir selon la saison.

Une bonne protection contre la brise ou la pluie fine

Portée sur les épaules, autour du cou ou sur la tête, la fouta est également un tissu pratique pour vous protéger contre la brise ou la pluie fine. Utile en automne !

Légère et élégante, cette étoffe absorbante vous évitera d’être décoiffé, mouillé ou même d’attraper froid. Le tout en s’accordant à votre tenue, puisque la fouta est disponible en de nombreux styles !

Et pourquoi pas sur un meuble ?

Enfin, la fouta peut même être utilisée comme une nappe. Originale et pratique, elle apportera une touche de fantaisie et d’exotisme à votre table. De plus, sachez que la fouta se lave facilement.

Et placée sur un fauteuil ou canapé, la fouta peut même servir de décoration ou de plaid.

Conclusion

La fouta est donc une étoffe aussi esthétique que pratique… par toutes les saisons !