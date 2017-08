Bien choisir vos chaises de bureau en 5 points incontournables

Article commandité

Nous passons 5 jours par semaine au travail, soit plus de 9 heures en moyenne assis chaque jour dans un fauteuil, et ce, durant toute une carrière ! Autant dire que la posture assise doit être étudiée, surtout après 40 ans où il est plus difficile de récupérer des toutes les petites douleurs accumulées. À défaut, un long cortège de maux nous attend : douleurs, hernies discales lombaires, sciatiques, maux de tête…

Dès lors, quels sont les critères de choix incontournables pour vos chaises de bureau ? L’ergonomie, certes, mais surtout la possibilité d’effectuer tous les réglages indispensables à la morphologie de chacun de vos collaborateurs. Explications.

La hauteur du fauteuil vous permettra de positionner vos genoux à angle droit par rapport à vos cuisses, pieds bien à plat sur le sol. Ainsi, le poids de votre corps sera mieux supporté. La profondeur de l’assise doit pouvoir se régler également. L’objectif est de bien répartir encore une fois le poids de votre corps sur toute la longueur des cuisses elles-mêmes entièrement posées sur l’ensemble du siège. Votre posture sera plus confortable. Veillez aussi à ce qu’il propose une assise inclinée, meilleure pour la circulation sanguine. Les accoudoirs prennent en charge le poids des bras pour soulager les muscles du haut du corps. Ils doivent également vous permettre de changer de position avec aisance selon les tâches à effectuer. Des réglages sont donc nécessaires pour que les avant-bras forment un angle droit par rapport au haut du corps. Ne négligez pas le matériau, il doit être confortable pour diminuer la pression exercée sur les articulations. Le dossier doit suivre la courbe naturelle du dos. Choisissez un dossier enveloppant. Bien calé, vous travaillerez dans une position confortable. Le support lombaire est idéalement réglable en profondeur et en hauteur pour bien s’adapter à votre morphologie. L’inclinaison du dossier mais aussi un système basculant vous permettra de vous pencher régulièrement en arrière pour limiter la pression sur les disques vertébraux. L’appui-tête réglable en hauteur et en profondeur offrira de nombreux points d’appui à vos vertèbres.

S’adresser à un professionnel proposant un large choix de chaises de bureau à la fois ergonomiques et de qualité est la meilleure démarche, encore faut-il savoir s’asseoir dedans ! Pour cela, faites-vous conseiller un fauteuil qui vous proposera une posture dynamique vous permettant de bouger facilement. C’est essentiel pour favoriser la circulation sanguine.