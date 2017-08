Article commandité

Vous voulez le meilleur pour vos compagnons à 4 pattes ? Cela comprend évidemment les soins vétérinaires. Pas question de confier la santé de votre animal à n’importe qui ! Suivez donc nos 5 conseils pour reconnaître une clinique vétérinaire de qualité.

La disponibilité de la clinique

Premièrement, votre clinique vétérinaire doit présenter une bonne disponibilité pour pouvoir accueillir votre animal de compagnie dans des délais raisonnables. Si votre chien est malade, vous ne pouvez pas attendre une semaine pour avoir un rendez-vous ! Consultez donc les horaires (semaine et week-end) de la clinique avant de la choisir.

Et pour une meilleure disponibilité, privilégiez un cabinet vétérinaire qui propose un service de garde 24h/24. De cette façon, vous pourrez y emmener votre compagnon à tout moment en cas de souci.

L’amabilité du personnel

Deuxièmement, une clinique vétérinaire de qualité est tenue par du personnel aimable. L’accueil et la prise en charge doivent être aussi corrects et agréables pour votre animal que pour vous. Une véritable relation de confiance doit se créer.

Concrètement, le personnel doit être suffisamment chaleureux, à l’écoute et pédagogue, tout en sachant manipuler et rassurer votre compagnon. Par exemple, vous pouvez faire confiance à la meilleure clinique vétérinaire de Châteauguay, qui privilégie le bien-être et la santé de vos animaux de compagnie.

Les tarifs du vétérinaire

Les honoraires des vétérinaires sont fixés librement au Québec. Mais une clinique de qualité propose des tarifs transparents, clairs et justes, en adéquation avec la nature et la complexité de l’intervention.

Les prix dépendent aussi des services disponibles et des équipements particuliers possédés par le cabinet. Ainsi, une clinique spécialisée sera souvent plus coûteuse qu’un vétérinaire standard.

Des locaux propres

Lorsqu’on parle de santé, l’hygiène est incontournable. Une clinique vétérinaire de qualité respecte donc des normes strictes d’hygiène, de santé et de sécurité, aussi bien dans la salle d’attente et la pièce de consultation, que dans l’éventuel bloc opératoire et le chenil destiné aux animaux en observation.

Pour vous en assurer, n’hésitez pas à demander une petite visite guidée !

Les équipements vétérinaires

Enfin, une clinique vétérinaire doit posséder des instruments et des équipements performants et correctement entretenus. Selon sa spécialisation, il peut s’agir d’appareils classiques ou de machines plus sophistiquées.

Conclusion

Pour trouver une clinique vétérinaire de qualité, pensez aussi à consulter l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ). Gage de qualité, il encadre la pratique des vétérinaires de la province et vous garantit des professionnels respectueux et performants.