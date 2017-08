Bien choisir votre prochain local commercial en 5 critères importants

Article commandité

Pour démarrer une activité commerciale, le choix du local figure parmi les premières étapes incontournables. Il n’est pourtant pas à choisir n’importe comment puisque sur lui repose l’entière promotion de votre activité ainsi que de votre marque. À vrai dire, le local commercial demeure le centre de votre stratégie marketing. Afin de vous aider à mieux définir le local qui sera bénéfique pour vous, ci-après les 5 critères à ne pas négliger.

L’emplacement : le plus essentiel

Pour votre commerce, il est important de bien définir le futur emplacement de votre local. En effet, il vous sera utile de trouver un lieu plus fréquenté et donc plus visible à votre clientèle cible. Que vous souhaitiez louer ou acheter un local, ce critère compte énormément. Si vous installez votre commerce dans un endroit ne se trouvant pas sur une rue commerçante, par exemple, vous risquerez fort de faire faillite dès le commencement.

L’accessibilité : plus pratique pour vos clients

Il est aussi recommandé de privilégier les locaux disposant de façade. Cela attire davantage la clientèle. Un local situé sur la devanture offrira plus d’accessibilité à vos clients. De même pour les emplacements de stationnement, la facilité de traversée, la circulation de la route, la proximité avec les transports en commun pour les emplacements urbains, etc. sont autant de points auxquels il faut prêter attention.

La concurrence : un meilleur exemple pour votre choix

Si les grandes enseignes nationales ainsi que les marques de grande qualité et à forte notoriété sont présentes dans le coin que vous désirez investir, c’est un atout pour vous. Cela prouve que le lieu est fortement fréquenté et donc attractif. L’emplacement de votre local sur ces lieux se percevra donc comme un avantage pour votre activité et votre marque. Veillez toutefois à bien vérifier que votre activité convient parfaitement à la zone de chalandise.

L’image de marque : pour garantir votre promotion

Il faut toujours garder à l’esprit que votre local commercial est votre outil marketing. Il doit véhiculer votre image de marque. Aussi, trouvez le meilleur agencement possible entre votre emplacement et les différents aménagements de vos produits à l’intérieur de votre local. Prévoir une longue série de visites est le seul moyen de trouver un espace commercial à louer pour toutes les superficies et les budgets.

L’enquête sur terrain : pour se fixer

En allant vers les passants et les boutiques existantes, vous pourrez définir si le lieu que vous convoitez est bien celui adapté à votre projet. Ce serait une façon d’obtenir des informations fiables et pratiques que vous pourrez toujours utiliser pour peaufiner votre stratégie marketing.