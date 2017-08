Les meilleures pièces de viande pour une bonne grillade

Article commandité

Qui n’a jamais rêvé d’une bonne grillade pendant qu’il était au travail, s’imaginant sur une terrasse ou dans un jardin en train de déguster une merguez ou une côte de bœuf autour d’un barbecue.

D’après les experts, toutes les viandes peuvent être bonnes à griller, cependant il faut bien admettre qu’il y a des parties de l’animal qui conviennent mieux à cet effet que d’autres.

Voyons ensemble les meilleures pièces de viande pour faire une bonne grillade.

L’entrecôte, côte de bœuf et bavette pour le bœuf

Ces trois morceaux du bœuf sont un régal pour les papilles, spécialement lorsqu’elles sont grillées.

Petit conseil de cuisson : Sortir la viande en avance du réfrigérateur puis faire griller environ 10 minutes de chaque côté.

Côte d’agneau découverte et côte d’agneau filet

Pour un bon barbecue, les côtes d’agneau et les côtes d’agneau découvertes sont des véritables vedettes sur les tables, spécialement pendant les fêtes

Si vous avez la flemme ou pas de temps de faire une grillade chez vous, vous avez la possibilité de tenter l’expérience ailleurs. Pour cela, vous pouvez réserver une table dans un des meilleurs steakhouse de Montréal.

Travers de porc et côte d’échine

On dit que tout est bon dans le cochon et pour le faire griller on applique la même règle. Toutes les parties du porc sont compatibles pour la grillade, et les meilleures pièces sont les travers de porc, la côte d’échine ou la poitrine. Ensuite, il faut trouver le bon accompagnement pour que le repas ne soit pas trop lourd.

Vous pouvez aussi opter pour un filet mignon assaisonné de quelques herbes.

Côte de veau et flanchet

Le veau doit être coupé en fines lamelles pour une meilleure cuisson. Pour la grillade on préfèrera la côte et le flanchet.

Escalope de poulet et cuisse de poulet fermier

Le poulet est connu pour la rôtisserie, mais il est meilleur après une bonne grillade. Le mieux est l'escalope de poulet au barbecue ou encore les pilons de poulet grillé.

Magret de canard

Le magret de canard est connu pour être un morceau de viande hyper tendre, de plus, il est aussi délicieux en cuisson classique que pour la grillade.

Les saucisses en tout genre

Merguez, chipolatas aux herbes et saucisses de Toulouse sont des éléments indispensables pour faire un bon barbecue. Alors, pensez aux saucisses lorsque vous préparez votre journée grillade, sinon ce sera raté.

Si vous êtes un amateur de grillades ou barbecue en famille ou entre amis, vous savez désormais quel morceau de viande choisir pour réussir et savourer votre grillade.