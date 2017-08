100$ par enfant pour les effets scolaires, plaide Jean-François Roberge

À l’aube de la rentrée scolaire 2017-2018, Jean-François Roberge, porte-parole de la Coalition Avenir Québec (CAQ) en matière d’Éducation, plaide pour octroyer aux écoles un montant de 100$ par enfant pour aider leurs parents avec l’achat des fournitures scolaires.



Cette proposition fait suite à la publication récente d’une information indiquant que la rentrée scolaire pourrait coûter chaque année jusqu’à 200$ par enfant aux parents québécois, en incluant l’achat de souliers et de vêtements. Jean-François Roberge, lui-même professeur et père de deux enfants, reconnaît qu’il s’agit d’une problématique majeure. «Pour de nombreuses familles, ce montant fait une différence énorme dans leur budget. Les parents ne devraient pas avoir à s’endetter pour envoyer leurs enfants à l’école».



Ainsi, selon la proposition défendue par le député et sa formation politique, un montant de 100$ par enfant serait envoyé aux écoles afin que celles-ci puissent procéder à l’achat de matériel scolaire pour leurs élèves. «Les écoles savent exactement quels fournitures scolaires acheter et par le biais d’achats groupés, elles disposent d’un meilleur pouvoir d’achat, ce qui permet au final d’acheter plus pour un prix moindre», selon le député.



Pour Jean-François Roberge, cette manière de faire permettrait aussi d’enlever un poids considérable qui pèse actuellement sur le dos des parents, qui n’auraient ainsi plus à courir les différents magasins dans les semaines précédant la rentrée scolaire pour effectuer leurs achats. Pour le député, «la rentrée scolaire devrait être avant tout un moment de fierté pour les parents, pas d’angoisse».