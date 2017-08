5 questions à se poser avant de changer de matelas

Article commandité

Un matelas est un accessoire de confort indispensable. Il garantit votre sommeil, mais aussi votre santé en général. Si vous dormez sur un matelas vieux, vous risquerez d’avoir des courbatures ou encore des douleurs au dos. Quand faut-il alors changer de matelas ? Et comment changer son matelas ? Pour vous aider à y voir clair, posez-vous ces 5 questions.

Mon matelas est-il déjà vieux ?

Il faut savoir que la durée de vie d’un matelas est de 10 ans, soit l’équivalent de près de 30.000 heures de sommeil. Au-delà, le dormeur peut être perturbé la nuit et avoir des courbatures sur tout le corps. Toutefois, cela dépend de la qualité de votre matelas, de sa qualité de base, du nombre de personnes ayant dormi dessus, de l’humidité de la chambre, etc.

Mon matelas est-il usé ?

Pour reconnaître les signes d’usure, il faut effectuer une inspection complète de votre matelas. Par exemple, si votre matelas a tendance à prendre la forme de votre corps, c’est qu’il n’est plus du tout adapté. Ses ressorts ne vous soutiennent plus correctement et provoquent des relâchements musculaires pour ensuite venir perturber votre sommeil et vous faire souffrir le matin.

Suis-je encore confortable sur mon matelas ?

Si votre matelas vous procure toujours le même confort qu’à sa première utilisation, il n’est pas encore nécessaire d’en changer. Si c’est le cas contraire, vous devriez sérieusement penser à en acheter un nouveau. Pour apprécier un réel confort et trouver rapidement un sommeil réparateur, il est conseillé de choisir un lit électrique ajustable avec un matelas ergonomique. De nombreuses boutiques en disposent actuellement.

Si votre matelas n’est pas usé, mais reste inconfortable, que faire ?

Pour bien choisir son matelas, il faut être à l’écoute de sa morphologie. Si votre corps souffre, c’est que vous disposez d’un matelas non adapté. Pour y remédier, vous aurez le choix entre le matelas ergonomique, le matelas à mémoire de forme, le matelas garni avec des produits naturels, etc. Il est plus judicieux de demander à un professionnel comment choisir le matelas qui vous conviendra le mieux.

Mon matelas est-il antibactérien ?

Bien que ces petites bestioles soient invisibles, elles demeurent néanmoins des ennemies pour votre sommeil et votre confort. Sur le marché, vous avez une large gamme de matelas antibactérien qui vous sera bénéfique. Avant de changer votre matelas, pensez-y. Cela vous évitera des maladies, des inconforts insupportables, et des tâches ménagères plus assidues qu’il n’en faudrait.