Quelle solution lorsqu'il est trop tard pour soigner une carie ?

Article commandité

Une carie, cette cavité dentaire qui apparaît sur les dents, est la principale conséquence d’une mauvaise hygiène dentaire et de l’usure de la dent. Des bactéries s’accumulent à la surface de la dent et provoquent une érosion. Lorsque la dent commence à faire mal, c’est qu’il est généralement trop tard. En effet, la carie est, selon les médecins dentistes, irréversible. Aussi, comment faire pour soigner une carie dans ces conditions ?

Un régime alimentaire et une reminéralisation des dents : de nouvelles solutions émergentes

Selon des études récentes, il serait possible d’arrêter le développement des caries à la maison. En effet, certains chercheurs affirment avec preuve qu’il est tout à fait possible de régénérer une dent cariée. Selon le Dr Weston Price, en conclusion de ses multiples recherches sur des peuples indigènes, en reminéralisant la dent cariée et en adoptant une bonne hygiène dentaire, ce mal pourrait disparaître.

Il conseille ainsi de ne plus consommer d’aliments riches en acide phytique tels que les céréales, les noix, les graines, les légumineuses… Pour la reminéralisation, il propose l’utilisation d’un dentifrice au fluor ou d’un bain de bouche avec une solution de magnésium et de poudres de calcium dissous. Pour renforcer la dent, l’absorption de compléments alimentaires et de multivitamines serait également incontournable.

Consulter un dentiste : la méthode classique et garantie

Mais si vous n’avez aucune envie ou peur d’essayer ce nouveau traitement, la consultation d’un dentiste reste encore la meilleure solution de soigner une carie. Après lui avoir expliqué les symptômes ainsi que les différents signes que vous avez remarqués, il pourra vous conseiller la meilleure option pour votre dent cariée.

Pour ce faire, il pourra vous conseiller d’effectuer un traitement au fluor sous forme de gel, de solution liquide ou encore en mousse afin de revêtir votre dent. Il pourra également obstruer votre dent et enlever les caries à l’aide de la « fraise » pour ensuite utiliser un composite spécial afin de remplir la cavité. Dans certains cas, il pourrait être indispensable de faire poser une couronne, surtout quand les caries atteignent une certaine ampleur. Selon les cas, le dentiste pourrait aussi préconiser une dévitalisation ou le retrait des nerfs autour de la dent cariée.

Sinon, si la dent est vraiment impossible à soigner, la seule solution serait de l’extraire. Toutefois, il serait toujours judicieux de combler le vide afin d’éviter d’autres problèmes comme le déplacement des autres dents ou une forme inesthétique du visage. Pour de plus amples conseils, consultez un dentiste à LaSalle qui met à votre disposition la performance de ses équipements.