Prendre une avance de fonds chez un prêteur privé : ce qu'il faut savoir

Faire appel à un prêteur privé pour obtenir une avance de fonds est plus facile et plus rapide que de faire appel aux voies traditionnelles que sont les établissements bancaires. Mais il est important d’être bien informé avant de sauter le pas et de faire appel à une société de prêt privée.

Une solution d’urgence

Opter pour une avance de fonds auprès d’un établissement qui offre des prêts à court terme aussi rapidement que possible représente une solution efficace dans le cas de problèmes financiers immédiats ou sur le court terme. Ce type d’avance de fonds n’est pas conçu comme une solution à long terme, mais vise plutôt à faire face à des dépenses inattendues, des pénalités de retard, des chèques sans provision ou des situations d’urgence.

Conditions d’obtention

Bien que les conditions d’obtention d’avance de fonds chez un prêteur privé soient plus souples que celles d’un établissement bancaire, elles restent présentes. Il vous faudra donc remplir les critères suivants :

- disposer et fournir preuve d’un compte chèque valide depuis au moins 3 mois,

- avoir un emploi à temps complet depuis au moins 6 mois,

- résider à la même adresse depuis au moins 6 mois,

- recevoir vos salaires soit par dépôt direct, soit par chèque,

- ne pas être en situation de faillite,

- ne pas être sujet à une procédure de saisie sur salaire.

Les documents requis

Voici une liste générale des documents qui vous seront demandés lors d’une demande d’avance de fonds chez un prêteur privé :

- 2 pièces d’identité munies de photo,

- un document justifiant de votre numéro d’assurance sociale,

- un justificatif d’adresse,

- vos deux derniers talons de paie,

- un spécimen de chèque – formulaire de débit pré autorisé,

- un relevé d’identité bancaire des 3 derniers mois

Les avantages

- l’accord pour une avance de fonds auprès d’un prêteur privé est bien plus facile à obtenir, même en cas de mauvaise cote de crédit. Dans la plupart des cas, ils n’effectuent d’ailleurs pas d’enquête de crédit préalable.

- le délai de réponse est très court, allant de 30 min si vous vous déplacez directement avec un dossier complet auprès de l’établissement prêteur, à quelques jours si vous passez par leur site internet.

- bien que plus cher qu’un prêt bancaire, une avance de fonds chez un prêteur privé vous reviendra moins cher qu’avec une carte de crédit.