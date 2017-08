Quel type de portes intérieures pour quel style de décoration ?

Article commandité

Une porte n’est pas une simple ouverture qui vous permet d’aller et venir dans votre domicile. Elle traduit votre goût et rehausse la beauté de votre décoration d’intérieur. Classique, moderne, coulissante, simple ou à motifs, le choix est largement varié sur le marché. Les matières et les types de fermetures sont également variés pour affiner vos recherches. Les portes sont ainsi personnalisables et peuvent devenir un objet décoratif essentiel dans votre maison. Comment choisir ses portes intérieures ?

Des doubles portes vitrées : au style des appartements parisiens

Le style est assez classique, mais continue de toujours attirer du monde actuellement. Il faut dire que le rendu est assez impressionnant. Les doubles portes vitrées laissent entrer la lumière et sont adaptées pour la diffuser d’une pièce à un autre. Elles sont donc parfaites pour les expositions traversantes. Il faut juste penser à les rénover et les restaurer un peu pour qu’elles puissent dégager leur charme légendaire.

Des doubles portes avec vitraux : pour préserver l’intimité

Ce genre de porte est un peu une tendance actuellement. Les doubles portes avec vitraux font entrer correctement la lumière, mais préservent également l’intimité dans la pièce. C’est un modèle qui peut se décliner en différents modèles. Il suffit de demander à un spécialiste en portes intérieures sur mesure fabriquées au Québec de vous faire un devis.

Des doubles portes pleines : pour les grands espaces

Les doubles portes pleines sont également des classiques revisités. Elles sont généralement parfaites pour servir d’intermédiaire entre le séjour et le salon. Souvent réalisées avec du mois massif, les doubles portes pleines aboutissent à un style luxueux, mais simple. C’est le modèle de porte parfaite qui ne ternit jamais. Les doubles portes pleines peuvent être menuisées, à panneaux, ou post-formées. Afin de faire le bon choix, il est toujours recommandé de demander l’avis d’un spécialiste.

Les portes pivotantes en verre : un style vraiment contemporain

Les portes intérieures pivotantes en verre affichent un style vraiment futuriste. Cela donne un air plus moderne à la maison et offre également un confort inégalé. Le look est moderne à souhait et conviendra certainement à tous. Toutefois, elles sont très fragiles et nécessitent une grande attention.

Au final, chacun est libre de choisir le type de porte intérieure qui lui conviendra tant en termes de style que de budget. Il est juste conseillé de toujours requérir l’avis d’un professionnel pour garantir une porte pratique et fiable.