5 conseils pour ne pas revenir de vacances avec des punaises de lit

Les punaises de lit ne se nourrissent que du sang. Dans des conditions climatiques fraîches, les punaises peuvent survivre jusqu'à un an sans repas. Elles préfèrent être plus actives la nuit.

On les trouve dans les fissures et les crevasses, y compris les coutures de matelas, les draps, les meubles, derrière les plinthes, les plaques électriques et les cadres photo. Elles se trouvent souvent dans les hôtels, où elles peuvent voyager d'une pièce à l'autre et dans les bagages des visiteurs ou d'autres effets personnels.

Voici quelques astuces pour ne pas revenir de vacances avec des punaises de lit dans vos bagages.

Choisissez bien vos lieux de séjours

Vous pouvez ramasser des punaises de lit presque partout: dans les bureaux, les magasins, les hôtels et les gymnases. Elles sont efficaces pour se cacher dans les bagages, les effets personnels ou même vous. Une fois à l'intérieur, elles peuvent être très difficiles à contrôler sans l'aide d'un spécialiste.

C’est pour cela qu’il faut éviter de fréquenter les vieux hôtels contenant des meubles anciens qui peuvent contenir des punaises.

N’achetez pas de souvenirs d’occasions

Si vous allez dans les boutiques d’antiquités ou dans les brocantes sur votre lieu de vacances, n’achetez pas de vieux objets, ils risquent fort d’être porteurs de punaises.

Cela peut s’agir de vieux cadres, de draps, de rideaux, de petits meubles et même de livres.

Les punaises de lit adorent la chaleur et la matière de ces objets.

Faire attention aux rangements sur place

Que vous séjourniez en maison d’hôte, en auberge de jeunesse ou dans un hôtel, il est important d’être vigilant sur ces quelques points :

Les tiroirs et les armoires sont à bannir pour ranger vos affaires/vêtements.

Le lit doit être minutieusement inspecté avant d’y dormir.

Vos affaires doivent être rangées dans vos valises et les valises doivent être bien fermées.

Tout désinfecter et inspecter avant le retour

Inspectez de nouveau, vos vêtements et toutes vos autres affaires une fois chez vous.

De cette manière, vous pouvez réduire vos chances d'infester votre lit et tout votre intérieur en les détectant le plus tôt possible.

Faire un traitement au retour en cas de doute

Si vous avez un doute ou que vous suspectez la présence de punaises de lit, faites appel à un spécialiste expérimenté qui fera un traitement radical pour exterminer les punaises de lit de façon définitive.

Les punaises peuvent se multiplier rapidement, c’est pour cela que la détection précoce est essentielle pour prévenir une infestation encore plus grande. Il est aussi bien de faire intervenir un professionnel qui mettra en place un processus de protection qui permet d'évaluer votre maison et d’envisager des solutions.